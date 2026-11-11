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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Junior vs. Real Madrid? La propuesta que ilusiona a Barranquilla y al nuevo Metropolitano

¿Junior vs. Real Madrid? La propuesta que ilusiona a Barranquilla y al nuevo Metropolitano

En medio de una visita diplomática en España, salió a la luz la posibilidad de tener al Real Madrid en la capital del Atlántico para un juego de fogueo contra le 'tiburón'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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¿Kylian Mbappé y las figuras del Real Madrid en el Super Metro?
¿Kylian Mbappé y las figuras del Real Madrid en el Super Metro?
IA - AFP.

En Barranquilla todo es felicidad y emoción por la gran remodelación que se realizó en el estadio Metropolitano, casa del Junior y de la Selección Colombia. La ampliación de las tribunas, las luces LED, la pantalla exterior, la renovación en túneles y camerinos son los principales cambios que tuvo el recinto y que muchos ya catalogan como uno de los mejores del continente. Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será el primer gran partido que albergará y que pondrá el foco en la capital del Atlántico, sin embargo, apenas será el evento importante, ya que en las últimas horas se dio a conocer la posibilidad de tener al Real Madrid.

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La noticia se dio por cuenta de Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, quien estuvo en una visita diplomática en España y tuvo una charla con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. En medio de ese espacio, lanzó una propuesta que ilusiona a nuestro país.

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“Le planteé a Florentino un duelo con el Junior en el Supermetro. Le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio, entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid”, dijo el dirigente público.

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Al administrativo 'merengue' le quedó sonando la idea y su respuesta llamó aún más la atención. “Si lo hacemos, lo hacemos de doble vía: que el Junior venga a Madrid y yo voy a Barranquilla”, replicó Pérez.

Hay que resaltar que Gómez aprovechó la oportunidad, ya que en realidad se encontraba en otro menesteres en beneficio de la infancia colombiana. "La reconstrucción de Colombia también significa devolverles la esperanza y la ilusión a nuestros niños. Me reuní con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien manifestó toda su disposición de apoyar a nuestro país, a través de la Fundación Real Madrid, llevando programas deportivos a los territorios afectados por el terremoto. Queremos que nuestros niños vuelvan a sonreír, encuentren en el deporte nuevas oportunidades y recuperen la ilusión de soñar con un futuro mejor", se lee en la publicación del ministro de Comercio, Industria y Turismo.

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