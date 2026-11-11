"La definición de James Rodríguez fue bonita; darle el mérito por el gol, más por su técnica"

Once Caldas y Atlético Nacional empataron 1-1, en el estadio Palogrande, por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2026. Allí, una de las noticias fue que James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta del 'verdolaga'. Todo ocurrió en los últimos minutos, cuando recibió un pase de William Tesillo, controló con el pecho, se perfiló y sacó un zurdazo.

Por eso, los elogios y comentarios no faltaron, y menos desde la interna del 'blanco blanco'. Jefry Zapata, figura del equipo de Manizales, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre lo ocurrido en el encuentro, reveló los errores que cometieron en la anotación del mediocampista cucuteño y dejó claros los sueños que tiene en su carrera como futbolista.

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¿Qué balance hace del partido contra Nacional?

"Fue difícil. Nosotros supimos manejar el juego, en el primer tiempo. Sin embargo, en la parte complementaria, Nacional hizo movimientos que no supimos controlar y empataron. La llave está abierta, son dos equipos que jugamos bien al fútbol y el que se equivoque será quien pierda".

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¿Por qué cambiaron tanto de tiempo a tiempo?

"Por el trabajo de Nacional, que hizo que retrocediéramos. Ellos tenían dos volantes, los cuales los adelantaron y nos llenaron los espacios, hasta el punto de que nos complicaron. En el primer tiempo, salíamos jugando y después nos costó mucho hacer eso".



¿Hubo charla después del partido?

"Sí, pero con el fin de motivar porque se vienen dos finales, justamente, frente a Nacional: buscando la clasificación a cuadrangulares en Liga y luego llegar a la final de Copa. Luego, con el profesor, hablamos de lo táctico y son pequeños detalles los que tenemos que mejorar para contrarrestar al rival, que lo hace de buena manera. Venimos bien, sumando, no se ha perdido y marcando".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, celebra su primer gol con Atlético Nacional Twitter de Atlético Nacional

¿Cómo vieron o vivieron el gol de James Rodríguez?

"Teníamos claro que a William Tesillo no lo podíamos dejar pensar o avanzar con el balón porque tiene buen pie. Cuando ellos vieron que estábamos atrás, nos ocuparon los cinco carriles y ahí se confundieron nuestros centrales, dejando solo a James. Fue un gran pase y la definición fue bonita, darle el mérito por el gol, más por su técnica".

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¿Escuchó alguna expresión en la cancha, tras ese gol?

"Yo no podía dejar salir a Tesillo y me dejé llevar por el juego de los centrales. Me movieron de un lado a otro".

¿Cómo palpita lo que se viene?

"Se vienen dos finales, partidos tácticos, en donde tenemos que estar concentrados".

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¿Siente que está en su mejor momento?

"Uno siempre tiene metas y sueños y quiero jugar en el exterior, trabajo día a día para que lleguen cosas bonitas. Estoy feliz en Once Caldas, por supuesto, pero si Dios decide que vaya al exterior, así será. Amo el fútbol y lo disfruto. Cuando estaba joven, me preocupaba mucho y, por eso, no se me daban las cosas. Ahora, estoy disfrutando y aprovechando todo lo que vivo".