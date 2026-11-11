Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "La definición de James Rodríguez fue bonita; darle el mérito por el gol, más por su técnica"

"La definición de James Rodríguez fue bonita; darle el mérito por el gol, más por su técnica"

Desde la interna de Once Caldas y entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', revelaron cómo vivieron la anotación de James Rodríguez y los errores que cometieron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, anotó contra Once Caldas en Copa BetPlay 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, anotó contra Once Caldas en Copa BetPlay 2026
Colprensa

Once Caldas y Atlético Nacional empataron 1-1, en el estadio Palogrande, por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2026. Allí, una de las noticias fue que James Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta del 'verdolaga'. Todo ocurrió en los últimos minutos, cuando recibió un pase de William Tesillo, controló con el pecho, se perfiló y sacó un zurdazo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por eso, los elogios y comentarios no faltaron, y menos desde la interna del 'blanco blanco'. Jefry Zapata, figura del equipo de Manizales, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre lo ocurrido en el encuentro, reveló los errores que cometieron en la anotación del mediocampista cucuteño y dejó claros los sueños que tiene en su carrera como futbolista.

Publicidad

Últimas noticias

¿Kylian Mbappé y las figuras del Real Madrid en el Super Metro?
Fútbol Colombiano

¿Junior vs. Real Madrid? La propuesta que ilusiona a Barranquilla y al nuevo Metropolitano

Carlos Babington, exjugador argentino y goleador de Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano

¿Quién era Carlos Babington, el exmundialista argentino que pasó por Junior y falleció?

¿Qué balance hace del partido contra Nacional?
"Fue difícil. Nosotros supimos manejar el juego, en el primer tiempo. Sin embargo, en la parte complementaria, Nacional hizo movimientos que no supimos controlar y empataron. La llave está abierta, son dos equipos que jugamos bien al fútbol y el que se equivoque será quien pierda".

Publicidad

¿Por qué cambiaron tanto de tiempo a tiempo?
"Por el trabajo de Nacional, que hizo que retrocediéramos. Ellos tenían dos volantes, los cuales los adelantaron y nos llenaron los espacios, hasta el punto de que nos complicaron. En el primer tiempo, salíamos jugando y después nos costó mucho hacer eso".

¿Hubo charla después del partido?
"Sí, pero con el fin de motivar porque se vienen dos finales, justamente, frente a Nacional: buscando la clasificación a cuadrangulares en Liga y luego llegar a la final de Copa. Luego, con el profesor, hablamos de lo táctico y son pequeños detalles los que tenemos que mejorar para contrarrestar al rival, que lo hace de buena manera. Venimos bien, sumando, no se ha perdido y marcando".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, celebra su primer gol con Atlético Nacional
James Rodríguez, mediocampista colombiano, celebra su primer gol con Atlético Nacional
Twitter de Atlético Nacional

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

¿Cómo vieron o vivieron el gol de James Rodríguez?
"Teníamos claro que a William Tesillo no lo podíamos dejar pensar o avanzar con el balón porque tiene buen pie. Cuando ellos vieron que estábamos atrás, nos ocuparon los cinco carriles y ahí se confundieron nuestros centrales, dejando solo a James. Fue un gran pase y la definición fue bonita, darle el mérito por el gol, más por su técnica".

Publicidad

¿Escuchó alguna expresión en la cancha, tras ese gol?
"Yo no podía dejar salir a Tesillo y me dejé llevar por el juego de los centrales. Me movieron de un lado a otro".

¿Cómo palpita lo que se viene?
"Se vienen dos finales, partidos tácticos, en donde tenemos que estar concentrados".

Publicidad

¿Siente que está en su mejor momento?
"Uno siempre tiene metas y sueños y quiero jugar en el exterior, trabajo día a día para que lleguen cosas bonitas. Estoy feliz en Once Caldas, por supuesto, pero si Dios decide que vaya al exterior, así será. Amo el fútbol y lo disfruto. Cuando estaba joven, me preocupaba mucho y, por eso, no se me daban las cosas. Ahora, estoy disfrutando y aprovechando todo lo que vivo".

James Rodríguez, mediocampista colombiano, celebra su primer gol con Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

James Rodríguez dio de qué hablar en España por su gol con Nacional; "está de vuelta"

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un entrenamiento
Selección Colombia

Así ven a la Selección Colombia; Néstor Lorenzo, en la mira, y recuerdan a James Rodríguez

James Rodríguez, festejando golazo con Nacional contra Once Caldas.
Fútbol Colombiano

Nacional, salvado con golazo de James Rodríguez; 1-1 con Once Caldas y serie abierta en Copa Betplay

Relacionados

Once Caldas

Atlético Nacional

Copa Colombia

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad