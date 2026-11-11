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Gol Caracol  / DT de España estalló contra quienes cuestionan a Lamine Yamal: "no aguanto la mentira"

DT de España estalló contra quienes cuestionan a Lamine Yamal: "no aguanto la mentira"

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, no estará contra República Checa y ha desatado una ola de rumores que sacaron de casillas a Luis de la Fuente, entrenador de España.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Lamine Yamal, jugador de España.
Lamine Yamal, jugador de España.
afp.

Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió este miércoles a Lamine Yamal de quienes aseguran que ha querido evitar su participación en el encuentro de este jueves ante la República Checa y mostró su indignación por las informaciones que cuestionan el compromiso del jugador del Barcelona, del que espera que pueda incorporarse el viernes a la concentración para disputar el domingo el partido frente a Inglaterra.

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"Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran", afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga.

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A continuación, explicó los motivos por los que decidió que Lamine Yamal permaneciera en Barcelona y no viajara con el resto de sus compañeros a la capital checa.

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"Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso", relató.

Por ese motivo, consideró más conveniente que el futbolista continuara su recuperación en las instalaciones de su club y evitara un desplazamiento que podía resultar innecesario si finalmente no estaba en condiciones de entrenarse.

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"Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?", manifestó.

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Asimismo, expresó su malestar por las especulaciones surgidas alrededor de la ausencia del extremo y criticó la difusión de informaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad.

"A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad", señaló.

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"Eso pasa aquí en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir", añadió.

También rechazó que Lamine Yamal disfrute de privilegios respecto al resto de internacionales y descartó que las críticas puedan generar malestar dentro del vestuario de la selección española.

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"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben", aseguró.

En ese sentido, comparó a quienes difunden esas versiones con unos maestros de la retórica de la antigua Grecia: "Ya estoy yo para aclararlo y dar luz a algo que la gente. ¿Qué eran los sofistas? Pues eran eso, eran personas que utilizaban argumentos falsos para crear alguna realidad que no tenía que ver nada que ver con la verdad. Es un poco eso. Estoy aquí para dar luz a ese tema"

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"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben. Ni molesta ni no molesta. En el vestuario estamos fantásticamente bien. Pero les echamos en falta, no solo a ellos, sino a Dani Olmo y a todos los que no están con nosotros. Esto es fútbol, las lesiones y nosotros estamos para dar soluciones", apuntó.

Por último, se mostró optimista respecto a la recuperación de Lamine Yamal, con quien ha mantenido conversaciones durante los dos últimos días, al igual que con Mikel Oyarzabal.

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"He hablado con él ayer y hoy. Igual que con Oyarzabal. La evolución es buena. Hoy ya estaba mejor, está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Creemos, soy optimista, que el viernes va a estar con nosotros", concluyó.

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