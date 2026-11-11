Figura del Como de Italia sufrió un accidente; iba en un Ferrari a más de 112 kilómetros por hora

El portero español Robert Sánchez, del Chelsea que juega cedido en el Como italiano, salió ileso tras accidentarse con un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en 300.000 libras contra una barrera durante una prueba en el Nordschleife alemán.

Así lo informa el diario británico 'The Sun', que precisa que el español, de 28 años, se estrelló el pasado lunes contra una barrera de protección del histórico trazado germano a más de 112 kilómetros por hora. La parte frontal del Ferrari quedó muy seriamente dañada.

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El Nordschleife es un legendario circuito de más 20 kilómetros situado cerca de la localidad de Nürburg, en la región alemana de Eifel.