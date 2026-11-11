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Gol Caracol  / Figura del Como de Italia sufrió un accidente; iba en un Ferrari a más de 112 kilómetros por hora

Figura del Como de Italia sufrió un accidente; iba en un Ferrari a más de 112 kilómetros por hora

Este miércoles, la prensa británica reveló que uno de los jugadores estelares del Como chocó en medio de un circuito de velocidad en Alemania. Acá los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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El accidente se dio mientras conducía un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en 300.000 libras.
El accidente se dio mientras conducía un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en 300.000 libras.
Archivo.

El portero español Robert Sánchez, del Chelsea que juega cedido en el Como italiano, salió ileso tras accidentarse con un Ferrari 488 Challenge Evo valorado en 300.000 libras contra una barrera durante una prueba en el Nordschleife alemán.

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Así lo informa el diario británico 'The Sun', que precisa que el español, de 28 años, se estrelló el pasado lunes contra una barrera de protección del histórico trazado germano a más de 112 kilómetros por hora. La parte frontal del Ferrari quedó muy seriamente dañada.

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