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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; murió exjugador del Nacional, Millonarios y Medellín

Luto en el fútbol colombiano; murió exjugador del Nacional, Millonarios y Medellín

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', Javier Hernández Bonnet habló de un futbolista de antaño que dejó en evidencia su calidad en las canchas del país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Javier Tamayo, exjugador de Independiente Medellín, falleció en 2026
Javier Tamayo, exjugador de Independiente Medellín, falleció en 2026
Tomadas de redes sociales (Twitter Danilo Gómez Herrera)

No solamente este 11 de noviembre de 2026 se registró la muerte del exjugador argentino Carlos Babington, quien pasó en 1983 por las filas del Junior de Barranquilla; sino que de igual manera desde territorio antioqueño se confirmó hace pocos minutos el fallecimiento del otrora delantero Javier 'el Toro' Tamayo, quien tenía 76 años y que dejó de existir después de sufrir un accidente casero, tal y como lo consignó el diario 'El Colombiano'.

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Precisamente del popular 'Toro' se refirió Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu. "También murió Javier 'el Toro' Tamayo, quien hizo parte de aquella fabulosa del Nacional, de los años 70, cuando Hernán Botero Moreno sacó del mundo de los coleros al equipo verde de Antioquia, porque Nacional era uno de los coleros, para después dar camino al equipo que tuvo todo el poder y ganó tantos títulos. Tamayo era el rey de las paredes, jugaba junto a Jorge Hugo Fernández, lo mismo con Tito Gómez. Se la pasaba tocando en ofensiva con los compañeros, ejecutaba las mejores paredes, que es una herramienta que ya casi no vemos en el fútbol de hoy. Le decían 'pie redondo', nunca remataba al arco desde afuera, llegaba tocando y definía debajo del arco".

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Tamayo Hoyos defendió los colores de varios clubes importantes del fútbol colombiano como Independiente Medellín, con el que debutó en la primera división, para después actuar en otros equipos de importancia y reconocimiento como Nacional, América, Once Caldas, Unión Magdalena, Quindío y Millonarios. Además de eso, fue llamado en varias oportunidades a la Selección Colombia, con un registro de 7 parrtidos y un gol en su haber.

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En X, la cuenta 'Datos Once Caldas' indicó que el 'Toro' "jugó en el segundo semestre de 1974 con el Cristal de Caldas (Once Caldas), donde disputó 15 partidos y marcó dos goles".

Javier 'el Toro' Tamayo, exjugador de Millonarios, falleció este 11 de noviembre
Javier 'el Toro' Tamayo, exjugador de Millonarios, falleció este 11 de noviembre
Tomado del libro 'ABC del equipo azul'

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El referido medio de Antioquia recordó que en la nómina de los 'verdolagas' compartió plantilla con hombres de reconocimiento como Teófilo Campaz, Gilberto Osorio, y 'El Mono' Moncada, entre otros.

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Varios periodistas y algunos aficionados de antaño ya se han dejado ver con mensajes en las redes sociales, luego del fallecimiento del 'Toro' Tamayo.

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