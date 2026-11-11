Cuándo y dónde ver el debut de Ronaldinho con Ravenna vs Forlì, EN VIVO, por TV, en Colombia

El fútbol mundial se prepara para vivir un acontecimiento bastante particular. Ronaldinho Gaúcho, uno de los futbolistas más talentosos y reconocidos de las últimas décadas, volverá a disputar un partido oficial después de 11 años de ausencia del profesionalismo. El brasileño tendrá una nueva experiencia en Italia, donde vestirá los colores del Ravenna FC, equipo que anunció su regreso con una publicación que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El estreno del campeón del mundo con Brasil en 2002 ya tiene fecha, rival, escenario y horario confirmado. Ronaldinho volverá a pisar una cancha el próximo domingo 15 de noviembre, cuando Ravenna se enfrente con Forlì, en un compromiso correspondiente a la Serie C del fútbol italiano.

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El encuentro se disputará en el estadio Benelli y comenzará a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia. Además, los aficionados que quieran seguir este acontecimiento podrán hacerlo a través de la señal de DSports, que tendrá la transmisión para el público colombiano.

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Ronaldinho vuelve al fútbol profesional después de 11 años



La última presentación oficial del exjugador de Barcelona, AC Milan y Paris Saint-Germain se produjo el 26 de septiembre de 2015, cuando defendió los colores de Fluminense frente a Goiás, por el campeonato brasileño. En aquella oportunidad, disputó 45 minutos.

Ronaldinho y su nuevo equipo el Ravenna FC Fotografía de: AFP

Desde entonces, el brasileño permaneció alejado de la competencia profesional, aunque siguió participando en diferentes eventos y partidos de exhibición alrededor del mundo.

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Su llegada al Ravenna, anunciada en junio de 2026, responde principalmente a una estrategia comercial de la institución italiana. Sin embargo, el propio Ronaldinho manifestó su intención de asumir este nuevo desafío con mentalidad competitiva, aportar su experiencia y ayudar al equipo.

¡SE VIENE EL REGRESO DE DINHO! 🤩



🇧🇷 El próximo domingo 15 de noviembre, tras 11 años retirado, Ronaldinho volverá a las canchas con la camiseta de Ravenna FC, de la Serie C de Italia, y lo podrás vivir por #DSPORTS.



🇦🇷🇨🇱🇺🇾 | 13:30 hs.

🇧🇴🇻🇪 | 12:30 hs.

🇨🇴🇪🇨🇵🇪 | 11:30 hs.… pic.twitter.com/khJZYXHTQk — DSPORTS (@DSports) November 10, 2026

¿A qué hora y dónde ver Ravenna vs. Forlì con Ronaldinho?

Partido: Ravenna vs. Forlì.

Ravenna vs. Forlì. Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

11:30 a.m. (Colombia). Estadio: Benelli, Italia.

Benelli, Italia. Competencia: Serie C italiana.

Serie C italiana. Canal de TV: DSports.

DSports. Transmisión por internet: DGO.

De esta manera, los seguidores del fútbol tendrán una oportunidad especial para volver a disfrutar de Ronaldinho sobre el terreno de juego, en un regreso que parecía difícil de imaginar después de más de una década sin disputar un partido profesional.