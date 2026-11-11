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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién era Carlos Babington, el exmundialista argentino que pasó por Junior y falleció?

¿Quién era Carlos Babington, el exmundialista argentino que pasó por Junior y falleció?

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se confirmó el fallecimiento de Carlos Babington, quien dejó una enorme huella en el 'tiburón' con goles y buen fútbol.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Carlos Babington, exjugador argentino y goleador de Junior de Barranquilla
Carlos Babington, exjugador argentino y goleador de Junior de Barranquilla
Tomado del libro 'Junior de Barranquilla Inédito'

El talentoso exmediocampista, Carlos Babington, recordado exjugador de Huracán y de la selección argentina, murió este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años, informó el club.

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Apodado el Inglés por su apellido, Babington tuvo una destacada trayectoria en el Globo, con el que ganó su único título de primera división en 1973. Jugó el Mundial de Alemania 1974 con la Albiceleste.

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Aquel plantel de Huracán se hizo famoso por su juego vistoso y único en el fútbol argentino, bajo las órdenes de César Luis Menotti y en el que también lucieron René Houseman, Miguel Brindisi y Alfio Basile, entre otros.

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Fue "uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", dijo Huracán en un mensaje.

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Babington totalizó 305 partidos y 136 goles en Huracán, club del que también fue entrenador y con el que consiguió dos ascensos a primera división, en 1990 y 2000. Además, fue presidente entre 2006 y 2011, en una etapa más controvertida.

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Centrocampista ofensivo de jerarquía, con un fino toque entre líneas, jugó 13 partidos y marcó un gol y dos asistencias para la selección de Argentina.

Fue titular en cinco de los seis partidos que la Albiceleste disputó en Alemania 1974, donde el equipo sudamericano cayó en segunda fase.

Carlos Babington, exjugador de la Selección Argentina y Junior de Barranquilla, falleció en 2026
Carlos Babington, exjugador de la Selección Argentina y Junior de Barranquilla, falleció en 2026
Getty Images

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También incursionó en el exterior como futbolista del Wattenscheid 09 de Alemania (1974-78), Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos (1982-83) y finalizó su carrera en Atlético Junior de Colombia (1984).

Como entrenador, además de Huracán, condujo a los argentinos Platense, Banfield, Racing y River Plate, y al León de México.

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