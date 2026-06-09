Junior y su particular celebración en una tanqueta, tras el título al superar a Nacional

Junior de Barranquilla es bicampeón del fútbol profesional colombiano. La escuadra dirigida por Alfredo Arias dio la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot, luego de imponerse en el marcador global por 3-1 a Atlético Nacional. El 'tiburón' celebró un nuevo título del rentado local de una forma muy particular, misma que quedó registrada en las redes sociales.

El plantel 'currambero' salió del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia en tanqueta y custodiado por la Policía Metropolitana, según dio a conocer el propio jugador del Junior, Jermein Zidane Peña.

El defensor central del conjunto 'rojiblanco' realizó un 'live' para mostrarle a sus seguidores en la red social de Instagram este momento que vivió junto a sus compañeros. Pero más allá de que la fiesta de los campeones del FPC I-2026 se apagara en la tanqueta, y bajo las estrictas medidas de seguridad, Peña y el resto de los jugadores del Junior no pararon de alentar y cantar. El goce y el júbilo por un nuevo campeonato se hizo sentir; hubo carnaval en medio del trayecto desde el Atanasio hasta el lugar del destino para los 'curramberos', que luego llegaron sobre la noche del lunes a Barranquilla.

Voces de los protagonistas de la estrella 12 del Junior de Barranquilla

"Estoy en shock todavía. Estoy en shock porque todo fue demasiado rápido. Yo no llegué ni siquiera a ponerme bien físicamente, y ya estoy celebrando el título. Estoy muy contento por cómo terminamos la temporada, por los goles, por este título, porque de verdad se me cumple un sueño. Quería vestir la camiseta, yo siempre lo dije, quería estar, así fueran 10 minutos dentro del campo, y llegar a levantar esta copa", esas fueron las palabras de Luis Fernando Muriel tras haber obtenido el título con el 'tiburón', el equipo de sus amores.

Nacional vs Junior acción de juego Colpfrensa

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Además, Muriel Fruto terminó quedándose en lo individual con el botín de oro, el del goleador de la Liga BetPlay I-2026, con 13 anotaciones, mismas de Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto.