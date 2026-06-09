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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Locura total por Teófilo Gutiérrez a la llegada a Barranquilla; así celebró el título Junior

Locura total por Teófilo Gutiérrez a la llegada a Barranquilla; así celebró el título Junior

Teófilo Gutiérrez recibió todo el cariño de los hinchas del Junior, tras haber conseguido el bicampeonato de la Liga BetPlay con el 'tiburón'. Hubo euforia por el número '29'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Foto: AFP

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay I-2026. Pese a perder 1-0 en el Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional, el 'tiburón' logró bordarle la estrella número doce a su escudo gracias al marcador global de 3-1. Uno de los jugadores del 'rojiblanco' que más fue asediado tras obtener el bicampeonato en el torneo local fue Teófilo Gutiérrez.

Y es que los hinchas del conjunto 'currambero' esperaron al plantel ganador en el Hotel Dann Carlton, siendo uno de los más aclamados Gutiérrez Roncancio. El número '29' recibió todo el cariño y aliento de los fanáticos del Junior, quienes no pararon de corear su nombre y hasta le pidieron que no se vaya nunca del equipo.

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Teófilo Gutiérrez festejando anotación con el Junior, en Copa Libertadores.
Teófilo Gutiérrez festejando anotación con el Junior, en Copa Libertadores.
Foto: AFP.

'Teo', que iba acompañado de su esposa Yeimi Collantes y sus hijos, no paraba de ser abrazado por los seguidores del 'tiburón', quienes a su paso se turnaban para tomarse alguna fotografía con el experimentado delantero que es considerado uno de los ídolos del equipo de la capital del Atlántico. Sin duda, hubo locura total por 'Teo' Gutiérrez.

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¿Cuántos títulos ha ganado Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla?

El del barrio La Chinita, de Barranquilla, ha logrado un total de siete títulos oficiales vistiendo la camiseta del Junior. Con su más reciente consagración en la Liga BetPlay I-2026, el popular 'Teo' igualó a Sebastián Viera como el futbolista con más campeonatos obtenidos en toda la historia de la institución 'currambera'.

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Acá el palmarés detallado de Gutiérrez Roncancio con el Junior: cuatro ligas colombianas (2018-II, 2019-I, 2025-II y 2026-I), dos Superligas (2019 y 2020) y una Copa Colombia (2017).

Voces de los protagonistas:

"Enfrentamos a los rivales más difíciles y los superamos. En lo personal, yo no quería a Once Caldas, tampoco quería a Santa Fe, y nos tocaron las dos alturas, dos equipos difíciles. Y la final nos cita con Nacional, el mejor del semestre. Eso engrandece lo que hizo este plantel", esas fueron las palabras de Alfredo Arias, técnico del Junior, en rueda de prensa, luego de haber obtenido el bicampeonato.

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