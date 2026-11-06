Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Este viernes, en el estadio La Independencia, en Tunja, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá abrieron el telón de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026, dejando una importante noticia: la eliminación de los capitalinos.

Inter se puso en ventaja a los 33 minutos gracias a un autogol de Cristian Blanco. Sin embargo, los ajedrezados no querían despedirse de primera división con un derrota y le dieron la vuelta al marcador. Juan Díaz fue el héroe al marcar doblete de penalti. Primero al 44' y luego al 59'.

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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

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Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá



Fortaleza vs. Medellín

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. Águilas Doradas

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN CLUB PJ V E D DG PUNTOS 1 Atlético Nacional 17 11 3 3 +19 36 2 América 17 10 5 2 +19 35 3 Deportivo Cali 17 9 6 2 +16 33 4 Bucaramanga 17 8 5 4 +9 29 5 Santa Fe 17 8 4 5 +5 28 6 Millonarios 17 6 9 2 +10 27 7 Independiente Medellín 17 8 2 7 0 26 8 Águilas Doradas 17 6 7 4 +2 25 9 Once Caldas 17 7 3 7 +3 24 10 Cúcuta 17 6 5 6 -5 23 11 Tolima 17 6 5 6 +1 24 12 Inter de Bogotá 18 4 8 6 -3 20 13 Llaneros 17 6 2 9 -4 20 14 Boyacá Chicó 18 5 4 9 -14 19 15 Alianza Valledupar 17 5 3 9 -12 18 16 Deportivo Pereira 17 3 8 6 -9 17 17 Junior Barranquilla 17 3 7 7 -4 16 18 Deportivo Pasto 17 4 3 10 -11 15 19 Jaguares 17 3 4 10 -14 13 20 Fortaleza 17 1 9 7 -8 12