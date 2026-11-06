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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Este viernes, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá le dieron apertura a la fecha 18 del fútbol profesional colombiano. Acá todo lo que pasó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá.
Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá.
Internacional de Bogotá.

Este viernes, en el estadio La Independencia, en Tunja, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá abrieron el telón de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026, dejando una importante noticia: la eliminación de los capitalinos.

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Inter se puso en ventaja a los 33 minutos gracias a un autogol de Cristian Blanco. Sin embargo, los ajedrezados no querían despedirse de primera división con un derrota y le dieron la vuelta al marcador. Juan Díaz fue el héroe al marcar doblete de penalti. Primero al 44' y luego al 59'.

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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

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Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá

Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJVEDDGPUNTOS
1Atlético Nacional171133+1936
2América171052+1935
3Deportivo Cali17962+1633
4Bucaramanga17854+929
5Santa Fe17845+528
6Millonarios17692+1027
7Independiente Medellín17827026
8Águilas Doradas17674+225
9Once Caldas17737+324
10Cúcuta17656-523
11Tolima17656+124
12Inter de Bogotá18486-320
13Llaneros17629-420
14Boyacá Chicó18549-1419
15Alianza Valledupar17539-1218
16Deportivo Pereira17386-917
17Junior Barranquilla17377-416
18Deportivo Pasto174310-1115
19Jaguares173410-1413
20Fortaleza17197-812
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