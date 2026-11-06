Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Este viernes, en el estadio La Independencia, en Tunja, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá abrieron el telón de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026, dejando una importante noticia: la eliminación de los capitalinos.
Inter se puso en ventaja a los 33 minutos gracias a un autogol de Cristian Blanco. Sin embargo, los ajedrezados no querían despedirse de primera división con un derrota y le dieron la vuelta al marcador. Juan Díaz fue el héroe al marcar doblete de penalti. Primero al 44' y luego al 59'.
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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
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Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
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Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
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Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|PUNTOS
|1
|Atlético Nacional
|17
|11
|3
|3
|+19
|36
|2
|América
|17
|10
|5
|2
|+19
|35
|3
|Deportivo Cali
|17
|9
|6
|2
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|17
|8
|5
|4
|+9
|29
|5
|Santa Fe
|17
|8
|4
|5
|+5
|28
|6
|Millonarios
|17
|6
|9
|2
|+10
|27
|7
|Independiente Medellín
|17
|8
|2
|7
|0
|26
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|7
|4
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|7
|3
|7
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|17
|6
|5
|6
|-5
|23
|11
|Tolima
|17
|6
|5
|6
|+1
|24
|12
|Inter de Bogotá
|18
|4
|8
|6
|-3
|20
|13
|Llaneros
|17
|6
|2
|9
|-4
|20
|14
|Boyacá Chicó
|18
|5
|4
|9
|-14
|19
|15
|Alianza Valledupar
|17
|5
|3
|9
|-12
|18
|16
|Deportivo Pereira
|17
|3
|8
|6
|-9
|17
|17
|Junior Barranquilla
|17
|3
|7
|7
|-4
|16
|18
|Deportivo Pasto
|17
|4
|3
|10
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|3
|4
|10
|-14
|13
|20
|Fortaleza
|17
|1
|9
|7
|-8
|12
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