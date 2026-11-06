Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pasto anunció canteranos para enfrentar a Santa Fe, los profesionales están en paro

Pasto anunció canteranos para enfrentar a Santa Fe, los profesionales están en paro

Este viernes, Deportivo Pasto anunció en sus redes sociales que jugará con los juveniles frente a Independiente Santa Fe luego de la protesta de la plantilla profesional por falta de pagos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
Comparta en:
Jugador del Deportivo Pasto.
Jugador del Deportivo Pasto.
Deportivo Pasto.

Este viernes, en el fútbol profesional colombiano se dio a conocer una noticia lamentable por la actualidad de varios equipos. Según ACOLFUTPRO, los clubes Pereira, Pasto y América de Cali no están al día con sus obligaciones, especialmente por los pagos de los salarios. En medio de esa situación, la plantilla profesional del conjunto volcánico está en paro y no jugarán el partido de este fin de semana.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN TRICOLOR", dice la postal del Pasto junto con el listado de convocados. El duelo está pactado para este domingo 8 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora Colombia), por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.

Publicidad

Últimas noticias

América y Cali rivalizan este sábado en el Pascual Guerrero por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

América vs. Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico vallecaucano por Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano.
Fútbol Colombiano

A qué hora y por dónde ver EN VIVO la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026; horarios, partidos y más

"ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales. La acumulación de estos incumplimientos es alarmante, afecta directamente a nuestros afiliados y se produce en medio de la incomprensible complacencia de la Dimayor y de la ausencia de control por parte de las autoridades del Estado. Actualmente, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto adeudan dos meses de salario a sus planteles profesionales, mientras que el America de Cali registra una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios previamente pactados", se lee en la publicación por el ente que defiende los derechos de los jugadores.

Publicidad

Esta no es la primera vez que ocurre esto, hace no mucho tiempo, Deportivo Pereira jugó varios encuentros con sus juveniles por atrasos en los pagos y por una crisis financiera que incluso persiste en la actualidad.

Por lo pronto se conoce que decisión tomarán los jugadores profesionales de América y Pereira. Este sábado, los matecañas visitan a Atlético Nacional y los escarlatas reciben al Deportivo Cali.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Los convocados del Deportivo Pasto

  • Luis Marquinez
  • Ruben Quiroz
  • Luis Medina
  • Juan Arboleda
  • Juan Rebollo
  • Samuel Portes
  • Hervin Goyes
  • Heiler Moreno
  • Michael Mosquera
  • Yinier Perea
  • Kevin Santacruz
  • Frank Martínez
  • Juan Quintero
  • Jonathan Perlaza
  • Sebastian Durán
  • Jose Solarte
  • Edgar Garcia
  • Didier Chillambo
  • Patrick Preciado
  • Tomas Blandón

Publicidad

Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín
Gol Caracol

¡Sacudón para Argentina! FIFA resolvió las sanciones de dos figuras tras la final del Mundial 2026

Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Gol Caracol

Kylian Mbappé reaparece en la lista de Zidane para los próximos retos de Francia en Liga de Naciones

Raphinha es una de las figuras del Barcelona.
Gol Caracol

Atlético de Madrid vs. Barcelona: Raphinha se viste de figura y borra el recuerdo de Julián Álvarez

Relacionados

Deportivo Pasto

Deportivo Pereira

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad