Pasto anunció canteranos para enfrentar a Santa Fe, los profesionales están en paro

Este viernes, en el fútbol profesional colombiano se dio a conocer una noticia lamentable por la actualidad de varios equipos. Según ACOLFUTPRO, los clubes Pereira, Pasto y América de Cali no están al día con sus obligaciones, especialmente por los pagos de los salarios. En medio de esa situación, la plantilla profesional del conjunto volcánico está en paro y no jugarán el partido de este fin de semana.

"Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN TRICOLOR", dice la postal del Pasto junto con el listado de convocados. El duelo está pactado para este domingo 8 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora Colombia), por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.

🔴🔵🟡 Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN TRICOLOR🌋



⚽ Santa Fe vs. Deportivo Pasto

📅 Domingo 8 de noviembre

🕑 2:00 p. m.

🏟️ Estadio El Campín



❤️💙💛 ¡ELLOS SON NUESTROS CONVOCADOS! pic.twitter.com/TFtFw2NdUV — Deportivo Pasto (@DeporPasto) November 6, 2026

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"ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales. La acumulación de estos incumplimientos es alarmante, afecta directamente a nuestros afiliados y se produce en medio de la incomprensible complacencia de la Dimayor y de la ausencia de control por parte de las autoridades del Estado. Actualmente, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto adeudan dos meses de salario a sus planteles profesionales, mientras que el America de Cali registra una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios previamente pactados", se lee en la publicación por el ente que defiende los derechos de los jugadores.

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Esta no es la primera vez que ocurre esto, hace no mucho tiempo, Deportivo Pereira jugó varios encuentros con sus juveniles por atrasos en los pagos y por una crisis financiera que incluso persiste en la actualidad.



Por lo pronto se conoce que decisión tomarán los jugadores profesionales de América y Pereira. Este sábado, los matecañas visitan a Atlético Nacional y los escarlatas reciben al Deportivo Cali.

Los convocados del Deportivo Pasto

Luis Marquinez

Ruben Quiroz

Luis Medina

Juan Arboleda

Juan Rebollo

Samuel Portes

Hervin Goyes

Heiler Moreno

Michael Mosquera

Yinier Perea

Kevin Santacruz

Frank Martínez

Juan Quintero

Jonathan Perlaza

Sebastian Durán

Jose Solarte

Edgar Garcia

Didier Chillambo

Patrick Preciado

Tomas Blandón