Kylian Mbappé reaparece en la lista de Zidane para los próximos retos de Francia en Liga de Naciones

El capitán Kylian Mbappé y su compañero en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, regresan a la Selección de Francia tras haberse recuperado de sus lesiones, según la nómina ofrecida este viernes por el técnico, Zinédine Zidane.

En ella figura por primera vez el delantero Pablo Pagis (Paris FC), mientras que también regresa el defensor Ibrahima Konaté.

Publicidad

Francia se enfrenta a Italia, en Milán, y a Turquía, en Burdeos, los días 12 y 15 de noviembre, en la Liga de Naciones.

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones AFP

Publicidad

A 'les bleus, líderes de su grupo con tres victorias y un empate, solo les falta un punto para clasificar a los cuartos de final.



Mbappé, máximo goleador en la historia de Francia (107 convocatorias, 67 goles), regresa después de haberse resentido de la rodilla el 25 de septiembre en Turquía (1-0).

Desde su vuelta a los terrenos de juego, ha marcado ocho goles en siete partidos con el Real Madrid.

Publicidad

El centrocampista Warren Zaïre-Emery, el defensor Malo Gusto y el arquero Robin Risser también vuelven a ser convocados tras haberse perdido la primera concentración de la era Zidane.

En cambio, el antiguo entrenador del Real Madrid no puede contar por el momento con varios jugadores importantes (Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé y Maxence Lacroix), ni con los delanteros Maghnes Akliouche y Estéban Lepaul, lesionados.

Publicidad

Kylian Mbappé y su opinión frente a la llegada de Zinedine Zidane Fotografías de: AFP

Acá el listado de convocados de la Selección de Francia para los duelos por Liga de Naciones:

Publicidad

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Jeremy Jacquet (Liverpool/ENG), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Adrien Truffert (Bournemouth/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER), Leny Yoro (Manchester United/ENG)

Publicidad

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ENG), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA).