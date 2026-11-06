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Gol Caracol  / Kylian Mbappé reaparece en la lista de Zidane para los próximos retos de Francia en Liga de Naciones

Kylian Mbappé reaparece en la lista de Zidane para los próximos retos de Francia en Liga de Naciones

La Selección de Francia enfrentará a Italia, en Milán, y a Turquía, en Burdeos, los días 12 y 15 de noviembre, en duelos por la Liga de Naciones. Kylian Mbappé fue una de las novedades en el listado.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección de Francia.
Foto: AFP

El capitán Kylian Mbappé y su compañero en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, regresan a la Selección de Francia tras haberse recuperado de sus lesiones, según la nómina ofrecida este viernes por el técnico, Zinédine Zidane.

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En ella figura por primera vez el delantero Pablo Pagis (Paris FC), mientras que también regresa el defensor Ibrahima Konaté.

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Francia se enfrenta a Italia, en Milán, y a Turquía, en Burdeos, los días 12 y 15 de noviembre, en la Liga de Naciones.

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
AFP

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A 'les bleus, líderes de su grupo con tres victorias y un empate, solo les falta un punto para clasificar a los cuartos de final.

Mbappé, máximo goleador en la historia de Francia (107 convocatorias, 67 goles), regresa después de haberse resentido de la rodilla el 25 de septiembre en Turquía (1-0).

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Desde su vuelta a los terrenos de juego, ha marcado ocho goles en siete partidos con el Real Madrid.

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El centrocampista Warren Zaïre-Emery, el defensor Malo Gusto y el arquero Robin Risser también vuelven a ser convocados tras haberse perdido la primera concentración de la era Zidane.

En cambio, el antiguo entrenador del Real Madrid no puede contar por el momento con varios jugadores importantes (Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé y Maxence Lacroix), ni con los delanteros Maghnes Akliouche y Estéban Lepaul, lesionados.

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Kylian Mbappé y Zinedine Zidane
Kylian Mbappé y su opinión frente a la llegada de Zinedine Zidane
Fotografías de: AFP

Acá el listado de convocados de la Selección de Francia para los duelos por Liga de Naciones:

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Arqueros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Jeremy Jacquet (Liverpool/ENG), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Adrien Truffert (Bournemouth/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER), Leny Yoro (Manchester United/ENG)

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Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ENG), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA).

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