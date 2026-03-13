"La noche más dura fue cuando mataron a Andrés Escobar, me avisó Higuita y yo ni lo creía"

Este 13 de marzo volvió a sonar el nombre de Andrés Escobar, exjugador de Nacional y de la Selección Colombia, por ser su fecha de nacimiento. En las redes sociales, hinchas de los 'verdolagas' recordaron al otrora zaguero central, que dejó su impronta por la calidad en las canchas y por su personalidad, fuera de ellas.

Hay que recordar que el nacido en Medellín fue asesinado el 2 de julio de 1994, después de haber participado en el Mundial de Estados Unidos, en un hecho que enlutó a todo el país. Aún con el paso del tiempo, a Escobar Saldarriaga lo tienen en la mente sus viejos compañeros de equipo.

Uno de ellos, Alexis García, quien fue nuestro invitado en el 'Anecdotario' y dejó algunas palabras para su amigo. "Si la noche más maravillosa del mundo fue la del título de Nacional en Copa Libertadores de 1989, la más amarga fue la ida de un amigo como Andrés, un ser humano espectacular, un gran tipo. Los que lo conocíamos sabíamos que era gran ser humano, su muerte fue una puñalada al corazón".

'El Maestro' también devolvió el casete para revivir esa llamada fatal. "A mí, como a las 4 de la mañana, el que me avisó de eso fue el 'Loco' (René Higuita). Quedé sentado en la cama. ¿Cuál Andrés? le decía yo a René y él me decia angustiado; 'el nuestro, el nuestro'. Me colgó y pasó a recogerme, ya después todo se confirmó. ¿Enemigos de dónde?", explicó García, a quien el 'caballero de las canchas' había invitado a ir de rumba esa fatídica noche, pero él prefirió quedarse en su casa.



Entre tantos entrenamientos, viajes y concentraciones, entre Alexis y Andrés se tejieron lazos de amistad y unión. "Él era muy maduro, andábamos muy juntos, a pesar de que teníamos gustos muy diferentes. Yo lo jodía porque no sabía bailar y Andrés decía que sí, que lo hacía bien en el merengue. Invertía en donde yo lo hacía, nadie sabía, pero nosotros ayudamos a dos fundaciones en Medellín", agregó el ahora reputado entrenador.

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Vea acá la entrevista de Alexis García en el Anecdotario de Gol Caracol