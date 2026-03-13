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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "La noche más dura fue cuando mataron a Andrés Escobar, me avisó Higuita y yo ni lo creía"

"La noche más dura fue cuando mataron a Andrés Escobar, me avisó Higuita y yo ni lo creía"

El nombre de Andrés Escobar es recordado cada 13 de marzo por su natalicio y en ese sentido, uno de sus mejores amigos en Nacional y Selección Colombia contó algunos detalles en Gol Caracol.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Andrés Escobar
Andrés Escobar, recordado futbolista en Colombia
getty images

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