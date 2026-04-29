¿Qué es de la vida de Hernando 'Mono' Tovar, jugador de Colombia en el Mundial 1962, a sus 88 años?

Es año de Mundial y aparecen añoranzas y recuerdos. Para Colombia, que quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, CD Congo y Portugal, será la séptima participación en la máxima cita orbital y la primera de ellas se dio en Chile 1962, en un equipo dirigido por el maestro Adolfo Pedernera, que integraron jugadores que quedaron en el apartado de leyendas del fútbol de nuestro país como Efraín 'Caimán' Sánchez, Hernán 'Cuca' Aceros, Marco 'el Olímpico' Coll y Delio 'Maravilla' Gamboa, entre otros, y cuya gesta más importante fue el empate 4-4 con Unión Soviética.

Y al revisar esa nómina de futbolistas, que perdió 2-1 con Uruguay y cayó 5-0 con Yugoslavia, en Bogotá nos encontramos con un sobreviviente como el girardoteño Hernando 'Mono' Tovar, un volante mixto que dejó gratos recuerdos en Santa Fe y que cumplirá 89 años el próximo 17 de septiembre.

Recorte de prensa de Colombia rumbo al Mundial de 1982 Archivo

A su edad, el 'Mono' pasas sus días rodeado de su familia, se practica chequeos rutinarios con los médicos, hace ejercicio tres veces a la semana y cuando se acerca el Mundial 2026 su nombre vuelve a sonar, sale a relucir y es algo que llena de orgullo a sus más cercanos y también a amigos del fútbol con los que aún conserva lazos, cruza llamadas y con los que una vez al mes se ve sagradamente para tertuliar tardes enteras en el restaurante Estancia Chica, que hoy es administrado por los hijos del ya fallecido y recordado Juan Carlos Sarnari.

"Mi padre es muy muy fuerte. Su cuerpo sigue firme y se niega a caminar despacio. No le gusta que lo ayuden y guarda su independencia. Tiene controles permanentes, hace caminatas diarias, toma sus medicinas y vitaminas y además cuenta con oxígeno portátil que usa en casa. Todos los días de su vida se sienta a leer el periódico de principio a fin, y aunque cada vez trae menos páginas para comentar, a él le gusta estar actualizado y dedicarle horas a la lectura. Ve partidos en vivo y repeticiones, ahora su lugar favorito es sentarse en sala a ver fútbol desde el proyector. Lo hace sentir en el estadio. Desde ahí acompañará a la Selección en este mundial", contó Natalia Tovar, unas de las hija del 'Mono' y hermana de Claudia, Sergio y María Angélica, en charla con 'Gol Caracol'.



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Al exjugador de los 'cardenales', con el que fue campeón en dos oportunidades y defendió los colores de los capitalinos en 204 partidos, de 1956 a 1963 y en 1965, le gusta estar siempre bien vestido y "elegante" y en contacto con otros exfutbolistas y con antiguos directivos de clubes a los que les guarda aprecio, además de algunos de la facultad de economía de la Universidad Nacional.

"Siempre ha sido muy amigüero. Lo llaman, lo buscan, le escriben, lo invitan y todos le guardan muchísimo cariño y admiración. No falta a su encuentro mensual con gente de del fútbol como Efraín Pachón y sus hijos Ricardo y Jairo; Alfonso 'Pocho' López, Hernán Peláez , Juan Gómez Voglino, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz, Jorge Amado, Arturo Boyacá, Mario Vanemerak, Óscar 'Pájaro' Juárez, Fabio Rubini y Omar Lorenzo Devani, entre otros y más que llegan y sorprenden. Esa es una mesa de amigos y carcajadas donde el fútbol es el centro, sin importar el equipo. Eso le encanta, lo disfruta", agregó Natalia.

Hernando Tovar y Efraín Pachón Archivo

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El hecho de que aún la prensa se interese en la actualidad de su padre es motivo de orgullo para la familia y les confirma que dejó recuerdos relevantes en el fútbol colombiano. "Nos emociona que él haya estado presente en la historia de nuestro fútbol y cómo su legado sigue tocando varias generaciones. Por ejemplo, su nieto Lorenzo habla de su abuelo con emoción. Hoy entendemos esa razón que lo ha mantenido tan vivo. Cada Mundial es la excusa perfecta para recordar esas hazañas, para desempolvar recuerdos y ese equipo que hacía fútbol por verdadera convicción. Eso sí era amor verdadero", finalizó Natalia Tovar, quien reveló que los recortes de prensa de la época de 1962, algunos libros de historia del balompié de nuestro país en los que su nombre apareció, trofeos y medallas están en el propio museo del 'Mono', cuyo nombre vuelve a sonar a semanas del Mundial 2026.