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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué es de la vida de Hernando 'Mono' Tovar, jugador de Colombia en el Mundial 1962, a sus 88 años?

¿Qué es de la vida de Hernando 'Mono' Tovar, jugador de Colombia en el Mundial 1962, a sus 88 años?

Vive en Bogotá, hace ejercicio tres veces por semana, asiste sagradamente a tertulias de fútbol con Hernán Peláez, Efraín Pachón y exjugadores y vive pendiente de su Santa Fe del alma.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Hernando 'Mono' Tovar
Hernando 'Mono' Tovar, exfutbolista de Santa Fe - Foto:
Archivo particular

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