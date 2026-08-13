Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La nueva fecha para la final en la Liga BetPlay II-2026, tras terremoto en Colombia

La nueva fecha para la final en la Liga BetPlay II-2026, tras terremoto en Colombia

Fue el propio presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, el encargado de generar las novedades, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', este jueves.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Junior de Barranquilla es el vigente bicampeón del fútbol colombiano.
Junior de Barranquilla es el vigente bicampeón del fútbol colombiano.
Colprensa

La Liga BetPLay II-2026 tendrá cambios, esto luego del terremoto de 7,4 en la escala de Richter que se vivió el pasado lunes 10 de agosto en el país. Fue el propio presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, el encargado de generar las novedades, siendo una de ellas, el día de la gran final del segundo semestre del año en curso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

Zuluaga tuvo una charla extensa, este jueves, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. Allí, el dirigente le contó a la mesa de periodistas que el nuevo campeón se conocerá una semana después de lo que estaba establecido en el calendario.

Últimas noticias

Juan Fernando Quintero, colombiano del Independiente Medellín.
Fútbol Colombiano

Juan Fernando Quintero y los ídolos del Medellín que influyeron en su regreso al fútbol colombiano

La ciudad de Manizales fue una de las más afectados por el terremoto en Colombia.
Fútbol Colombiano

"El fútbol en Once Caldas ha quedado a un lado, hay que ayudar a ese pueblo que nos ha dado mucho"

"Otra decisión es que definitivamente no podremos tener un campeón el 13 de diciembre y tendremos que extender el campeonato hasta el 22 de diciembre", informó el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano
Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano
Getty Images

Publicidad

Zuluaga complementó al programa radial que las modificaciones en el cronograma incluirá jugar cada tres días o partidos muy seguidos, y ante esto, pidió la colaboración de los futbolistas de todos los planteles del balompié local.

"Para eso, vamos a necesitar mucha colaboración de los jugadores. Seguramente empezarán las críticas porque habrá partidos cada tres días y seguidos, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para sacar adelante el campeonato", añadió Carlos Mario Zuluaga.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Recordemos que el Junior de Barranquilla ha sido el ganador de los últimos dos torneos del rentado nacional. En la más reciente definición, el 'tiburón' se impuso a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1. Los dirigidos por Alfredo Arias sumaron la estrella número 12 a su escudo. Y antes, le habían ganado al Deportes Tolima con un contundente 4-0. José Enamorado, hoy en día en el Gremio de Porto Alegre, de Brasil, fue la gran figura de la serie en los 'rojiblancos' al marcar tres goles.

Relacionados

Fútbol Colombiano

Dimayor

Publicidad

Publicidad

Publicidad