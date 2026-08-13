"No es momento de celebrar un gol, los jugadores viajan a jugar y dejan a sus familias en sus casas"

Juan David Ríos es uno de los jugadores que se ha puesto con mucha disposición para brindar ayudas por el terremoto. El futbolista del Junior charló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre cómo está apoyando y su sentimiento sobre la continuidad del calendario del balompié colombiano.

De entrada, el volante de 34 años dio un parte sobre como se encuentran sus familiares y allegados más cercanos. "En mi familia, todos están bien de salud. Tenemos daños materiales, pero tampoco tan fuertes. Todos están en sus casas, que quedaron habitables. Sí, tengo muchos amigos afectados que no tienen en este momento dónde dormir y descansar; se encuentran en algunos albergues. Mi hermano ha sido el encargado de llevar los recursos que hemos intentado enviar desde acá, por parte de algunos compañeros y de mi parte. Se están llevando alimentos, pañales y medicamentos. Muchas partes de la ciudad quedaron derrumbadas, calles por donde yo caminaba", dijo sobre la situación y ka ayuda que está brindando.

Acto seguido, Ríos dio su opinión sobre si el fútbol colombiano debe reanudar pronto o no. "Nosotros hablamos en solidaridad con todos estos departamentos que están viviendo esta situación. Hay muchos compañeros del Cali, América, Pereira y Once Caldas que viajan a jugar, pero dejan a sus familias en sus casas. Y es crítico, porque todavía hay edificios que quedaron afectados y se pueden caer. Como escuché por ahí, no sé si sea el momento como para celebrar un gol. Vi que Nacional iba a dar parte de la taquilla para los afectados, pero creo que no es el momento. Yo estoy a disposición del club porque es mi trabajo. Me han ayudado mucho más allá de ganar el campeonato y una medalla, y lo que más me voy a llevar en su momento es el apoyo y la solidaridad que me han mostrado. Todos ellos han sido muy generosos", fue su punto de vista.

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Finalmente, el mediocampista nacido en Supía, Caldas, contó un poco sobre como está dando una mano en medio de esta alarmante situación que atraviesa dicha región del país. "Creamos una cuenta para que la gente envíe el dinero con su donación, y mi hermano, en Pereira, se encarga de comprar los insumos y hacer llegar las ayudas", concluyó.

