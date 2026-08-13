Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y una increíble chance de gol que erró en Hearts vs. Benfica, en Europa League

Richard Ríos y una increíble chance de gol que erró en Hearts vs. Benfica, en Europa League

El volante colombiano Richard Ríos fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de Benfica con el Hearts. El jugador de 26 años falló una clara opción de gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Richard Ríos, colombiano del Benfica.
Richard Ríos, colombiano del Benfica.
Getty Images.

Este jueves, Benfica empató 1-1 con Hearts y clasificó a los ronda de play offs de la UEFA Europa League. El colombiano Richard Ríos fue titular, jugó los 90 minutos y estuvo cerca de marcar gol.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

A los 15 minutos, Andreas Schjelderup lanzó un balón al segundo palo, Ríos apareció totalmente solo y quiso asistir a un compañero, pero el arquero Beau Reus cortó la pelota y por poco la mete en su propio arco.

Últimas noticias

Jhon Durán, colombiano del Benfica.
Colombianos en el exterior

Jhon Durán y la clara opción de gol que falló en Hearts vs. Benfica; el pase fue de Richard Ríos

Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia y Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Jhon Arias: "Toda ayuda cuenta en el Chocó, no hemos terminado la labor, estamos en el comienzo"

Vea la opción de gol que falló Richard Ríos:

Publicidad

Trofeo Liga BetPlay
Fútbol Colombiano

Así se definiría al nuevo campeón de la Liga BetPlay II-2026, a causa del terremoto; hay cambios

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica, en un partido de la Primeira Liga
Colombianos en el exterior

¿Richard Ríos transferible en Benfica?; su reemplazo sería otro colombiano

Diego Camargo, líder de la Vuelta a Colombia 2026
Ciclismo

Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto; así quedó la clasificación general

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Richard Ríos

Benfica

Europa League

Publicidad

Publicidad

Publicidad