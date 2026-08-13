Richard Ríos y una increíble chance de gol que erró en Hearts vs. Benfica, en Europa League

Este jueves, Benfica empató 1-1 con Hearts y clasificó a los ronda de play offs de la UEFA Europa League. El colombiano Richard Ríos fue titular, jugó los 90 minutos y estuvo cerca de marcar gol.

A los 15 minutos, Andreas Schjelderup lanzó un balón al segundo palo, Ríos apareció totalmente solo y quiso asistir a un compañero, pero el arquero Beau Reus cortó la pelota y por poco la mete en su propio arco.

Vea la opción de gol que falló Richard Ríos:

La ocasión fallada de Richard Ríos 😳!!#Richardrios #HMFCSLB pic.twitter.com/7Zkp9lc1Mm — 🇨🇴 Richard Rios x رتشارد ريوس (@CrisxRios) August 13, 2026