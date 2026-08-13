"El fútbol en Once Caldas ha quedado a un lado, hay que ayudar a ese pueblo que nos ha dado mucho"

Juan Pablo Patiño tuvo el corazón en la mano, luego del terremoto que sacudió el pasado lunes 10 de agosto a Colombia. El jugador del Once Caldas, oriundo de la ciudad de Cali, pasó por momentos de angustia al conocer el alcance del movimiento telúrico que causó graves daños materiales y pérdidas humanas tanto en Manizales como en su lugar natal.

El deportista en conjunto con otros compañeros del 'blanco-blanco' se sumaron a las labores de recolección de ayudas para los damnificados en la capital de Caldas y en los sitios aledaños. Patiño fue uno de los invitados este jueves al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Gracias a Dios bien, estamos trabajando arduamente para tratar de ayudar a los damnificados que están pasando por momentos tan difíciles", dijo de entrada Patiño a la mesa de periodistas.

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Patiño sostuvo que en este tipo de situaciones, el pueblo colombiano ha demostrado unión y compromiso.



"En este momento aquí en Manizales, en un centro de acopio. Estamos con todo el tema de las donaciones, muy orgulloso aquí en Manizales y en Cali, se nota como entre colombianos es posible querernos, desde la persona que es estrato uno hasta estrato diez; todos aquí reunidos tratando de ayudar y hacer esta labor".

Once Caldas en la Liga BetPlay 2026 - Foto: Once Caldas Oficial

Otras declaraciones de Juan Pablo Patiño:

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- Cómo vivió esas horas iniciales, tras el terremoto

"Cuando este hecho sucedió nos encontrábamos como plantel en Montería, listos para salir a Bogotá. Fue algo muy fuerte, que al inicio no dimensionamos, porque allá (Montería) no se sintió tan fuerte como se pudo haber sentido en Manizales o en Cali, pero la preocupación inició cuando vimos las noticias y nos dimos cuenta que en Cali, donde yo soy, y Manizales que es la ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos, fue una de las que más sufrió para nosotros; fue muy duro. Mis padres estaban en Cali, mi esposa y mis hijos estaban aquí en Manizales. Lo único que queríamos era estar cerca de nuestras familias".

- Jefry Zapata, cómo se encuentra, su vivienda sufrió afectaciones

"Tanto Jefry como cuatro compañeros del plantel sufrieron graves daños en las viviendas que estaban habitando, y entre todos nos estamos dando la mano para que sus familias estén cómodas. Los que nos compete a nosotros como seres humanos, y de buen servir, y como plantel, es ayudar a todo este pueblo que nos ha ayudado mucho a nosotros en el fútbol y como personas".

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- La charla interna con los compañeros, tras ponerse la '10' por el pueblo manizaleño...

"El fútbol para nosotros ha quedado a un lado, la verdad estamos aquí como personas, como seres humanos que somos. De pronto somos muy pocos los que nos hemos movido por los medios de comunicación, pero el cien por ciento del plantel (Once Caldas) estamos todos aquí llenando los camiones para que puedan salir a surtir todas las necesidades que se están viviendo en las veredas y en los pueblos aledaños y en las ciudades como Pereira, que es bastante devastador ver como sufrió con esta situación. Ahorita no hay rivalidad, esto nos tiene que dar una enseñanza a todos, muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido".

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La determinación de la Dimayor de aplazar el fútbol

"Creo que nosotros no solamente como instituciones, sino que a nivel mundial. Hace poco tiempo en Venezuela y creo que son temas que se tienen que revisar a la interna porque siempre será prioridad la vida, el bienestar de las personas, por encima de cualquier tipo de profesión".

- ¿Cómo se vinculan a esta iniciativa?

Fueron bastantes los lugares afectados y la idea es llegar a todos lados, las veredas. Estamos aquí en el Coliseo Menor, queremos llegar a todos lados".