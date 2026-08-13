Jhon Durán y la clara opción de gol que falló en Hearts vs. Benfica; el pase fue de Richard Ríos

Benfica se clasificó a la ronda de play offs de la Europa League luego de imponerse 7-2 sobre el Hearts de Escocia. Los portugueses empataron 1-1 en el juego de vuelta con un Jhon Durán que jugó el partido y que desperdició una clara opción de gol.

A los nueve minutos, Richard Ríos filtró un pase en ataque y Durán controló y remató con pierna zurda, pero envió la pelota por las nubes.

Vea la opción de gol de Jhon Durán:

Asistencia de Richard Ríos a Jhon Durán 😭😭#Richardrios #HMFCSLB pic.twitter.com/qUbdN0xY06 — 🇨🇴 Richard Rios x رتشارد ريوس (@CrisxRios) August 13, 2026