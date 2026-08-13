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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la clara opción de gol que falló en Hearts vs. Benfica; el pase fue de Richard Ríos

Jhon Durán y la clara opción de gol que falló en Hearts vs. Benfica; el pase fue de Richard Ríos

Este jueves, Benfica empató 1-1 con el Hearts, por la Europa League, y el colombiano Jhon Durán desperdició una increíble chance de cara al arco rival. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Jhon Durán, colombiano del Benfica.
Jhon Durán, colombiano del Benfica.
Getty Images.

Benfica se clasificó a la ronda de play offs de la Europa League luego de imponerse 7-2 sobre el Hearts de Escocia. Los portugueses empataron 1-1 en el juego de vuelta con un Jhon Durán que jugó el partido y que desperdició una clara opción de gol.

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A los nueve minutos, Richard Ríos filtró un pase en ataque y Durán controló y remató con pierna zurda, pero envió la pelota por las nubes.

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