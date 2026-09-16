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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La razón por la Juan Guillermo Cuadrado aún no debutará con Millonarios; tremenda sorpresa de Italia

La razón por la Juan Guillermo Cuadrado aún no debutará con Millonarios; tremenda sorpresa de Italia

En plena presentación oficial con Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado reveló el motivo por el que su estreno con la camiseta 'embajadora' deberá esperar. ¡Acá los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador de Millonarios. El experimentado deportista compareció ante la prensa junto a Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador'. El popular 'panita' manifestó que aportará su experiencia y bagaje al club, e igualmente, que vino a ganar títulos.

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Pero hubo un detalle en particular en su intervención con los medios que llamó la atención, el de la fecha de su debut con el azul de la capital del país. Por ahora, ese momento deberá ser pausa por algunas semanas, y el mismo Cuadrado Bello, reveló el motivo.

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Así las cosas, el mundialista con la Selección Colombia contó que su debut con la casaca 'embajadora' deberá esperar unas semanas, debido a que trae una deuda pendiente desde Italia, que él mismo ni conocía.

Y es que el exJuventus e Inter de Milán recibió tarjeta roja directa por protestar una falta en contra - una decisión polémica del árbitro Ivano Pezzuto - en un duelo que Pisa enfrentó a Torino. Dicho compromiso data del 2025, como consecuencia, la sanción quedó con dos fechas de suspensión pendientes al quedar su exequipo eliminado.

Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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"Tengo una triste noticia, ni yo sabía. Yo fue expulsado en la Copa Italia y fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas. Pero todo ayuda para bien y esas semanas esperamos ponernos a punto, y con la ayuda de Dios llegar en la mejor forma y aportar al equipo", expresó el oriundo de Necoclí, este miércoles.

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¿Cuáles son los partidos que se perderá Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

El calendario del fútbol colombiano precisa que los próximos retos que tendrá el plantel dirigido por Alberto Gamero serán frente a Boyacá Chicó, este sábado 19 de septiembre, en El Campín, luego Millonarios visitará a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, esto el 24 de septiembre, y finalmente, medirá fuerzas frente al Medellín, también en tierras antioqueñas, el 29 del mes en curso.

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