¿En qué posición jugará Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios? Alberto Gamero ya lo dejó claro

"Estamos orgullosos, felices por tener un mundialista acá, contar con una persona tan grande, que seguramente nos va a aportar. Es un orgullo, un honor para mí como DT tenerlo, también espero aprender mucho de él. Bienvenido, gracias por venir, por acompañarnos, que seas feliz acá, que vivas los mejores momentos y pelear el título que es lo que todos queremos". Esas fueron las palabras que le dio de bienvenida Alberto Gamero, técnico de Millonarios, a Juan Guillermo Cuadrado, el fichaje estrella de los capitalinos para la Liga Betplay II 2026 y quien comenzó a entrenar con sus demás compañeros.

El antioqueño participó de una concurrida rueda de prensa y fiel a su costumbre, se mostró receptivo y en buena onda ante los interrogantes planteados por los comunicadores.

En el inicio, Cuadrado le respondió al saludo de su nuevo jefe y así comentó que "estoy muy feliz de poder llegar a una institución de bastante historia en Colombia. Es muy importante cuando te muestran ese afecto de que quieren contar contigo, de que te reciban como si fuera tú casa. Con mi familia decidimos dar el paso de volver a Colombia, estoy muy feliz de estar aquí en la capital y de ser un embajador más".

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¿En qué posición va a jugar Cuadrado en Millonarios?

En su trayectoria deportiva, Juan Guillermo Cuadrado ha actuado de lateral derecho o de volante abierto por el mismo sector. Allí brilló en equipos como Juventus y también en la Selección Colombia. Precisamente ese fue uno de los interrogantes que le plantearon al timonel de los albiazules.

"Sabemos cuáles son las condiciones de Juan Guillermo, vamos a tratar de que se sienta cómodo, a medida que vaya tomando ritmo y sumando minutos con nosotros, él va a llegar a la posición que más quiera y lo que nosotros queremos. Gamero va a ponerlo en las posiciones donde ha sido figura y nos representó internacionalmente; seguramente nos va a dar muchas alegrías acá en Millonarios", detalló Gamero, quien espera con su cuerpo técnico adelantar un plan de trabajo desde ya para sacarle el mayor jugo posible a la nueva estrella de los 'embajadores' y una de las atracciones del fútbol colombiano en este segundo semestre del año.

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"Lo queremos tener lo más pronto posible en la cancha, esperándolo, que haga los entrenamientos y en los trabajos y ellos (los demás jugadores) están felices porque Juan Guillermo se encuentre acá", complementó el DT.