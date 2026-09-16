El empresario colombiano detrás de la organización del partido de despedida de Messi, en Argentina

La relación de Lionel Messi y la selección argentina tendrá una noche final: el astro del fútbol se despedirá de sus aficionados en el amistoso que la Albiceleste disputará el 6 de octubre con Benín en Buenos Aires.

El anuncio ocurre dos semanas después de que el crack comunicara "con dolor en el alma" su retiro del equipo nacional, al que condujo a la gloria mundial en Catar 2022 y al subcampeonato en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece", dijo este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en un video publicado en X.

Publicidad

El cotejo ante Benín tendrá lugar en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. El combinado africano nunca ha jugado una Copa del Mundo y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA.



El "Chiqui" Tapia invitó a "todos los campeones del mundo" en 2022 para que acompañen en su adiós definitivo al zurdo, goleador histórico (125 goles) y jugador con más partidos (207) con la Albiceleste.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, (queremos) invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Catar del 22 para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable", dijo el directivo.

Publicidad

Cabe indicar que ese duelo de despedida de la albiceleste contra Benín, al igual que los otros dos compromisos contra Bolivia y Burkina Faso, se dio con la gestión del agente FIFA de selecciones Jairo Pachón, quien habló de esa posibilidad que se abrió y que pudo desarrollar y confirmar en cuestión de semanas.

"Hace un par de semanas hablé con el Chiqui Tapia y estaba viendo la posibilidad de jugar en Argentina, no tenían rivales, querían hacerle la despedida de Messi, una fecha complicada para llevar equipos, los sudamericanos estaban comprometidos, pero ahí comenzamos a trabajar con los contactos de África, con Bolivia, que manejo, y fue siempre atractivo para ellos visitar a los argentinos, se contó con la aprobación de la FIFA y fueron anunciados los juegos. Estamos contentos en nuestra empresa Eurodata por estos compromisos internacionales", explicó Pachón en charla con Gol Caracol.

Además de eso, el empresario bogotano añadió que "es importantísimo estar en la organización del último juego de Messi, aprovechar esto, son los juegos más cercanos tras su anuncio, en el partido del 6 de octubre le harán la despedida y es algo significativo estar detrás de esa despedida, nos enorgullece y esperamos que todo salga bien".

Lionel Messi se despide de la selección de Argentina AFP