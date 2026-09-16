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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La intimidad del plantel de Bayern; Luis Díaz revela cómo es Michael Olise detrás de las cámaras

La intimidad del plantel de Bayern; Luis Díaz revela cómo es Michael Olise detrás de las cámaras

Luis Díaz contó lo que pocos ven de Michael Olise fuera de los reflectores, afirmando que el francés es un "buen tipo". ¡Acá lo que dijo el guajiro su compañero en el Bayern Múnich!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich.
Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Luis Díaz concedió en las últimas horas una entrevista con un importante medio en Europa. Allí, el extremo colombiano, de 29 años, habló de distintos temas, pero hubo uno que llamó la atención en particular y fue cuando le consultaron por Michael Olise. El francés es uno de sus 'socios' en ataque en Bayern Múnich.

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El 'crack' de la Selección Colombia no sólo se refirió a la importancia de que Olise siguiera en la escuadra del 'grande de Baviera', ya que su buen rendimiento en la campaña anterior, y su desempeño con 'les bleus' en el Mundial 2026, lo pusieron en la mira de otros clubes de renombre en el 'viejo continente'. El guajiro manifestó que el 'galo' tiene una calidad increíble.

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"En Bayern Múnich aún no estamos a nivel, venimos de un Mundial, se tuvo poco descanso"

"En primer lugar, fue importante que nos mantuviéramos unidos como equipo. Habría sido muy difícil perder a un jugador como él …) Luego, quizás, llega un nuevo jugador, cambian muchas cosas y toma tiempo adaptarse. Pero afortunadamente, todavía lo tenemos aquí. No se fue, y sigue siendo un jugador muy importante para nosotros. Tiene una calidad increíble y la está demostrando en estos partidos", sostuvo Díaz Marulanda en charla con 'Sky Sport'.

Michael Olise y Luis Díaz en el partido del Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Michael Olise y Luis Díaz en el partido del Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: Cuenta oficial de X del Bayern de Múnich

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A continuación llegó la respuesta que no pasó desapercibida por parte del colombiano. Y es que a 'Lucho' lo interrogaron sobre cómo es Olise fueron de los terrenos de juego, más allá de lo que muestran las cámaras luego de cada partido de los 'bávaros'; de la actitud que muestra.

"Y como persona, como ya he dicho, es un muy buen tipo; habla mucho. A veces puede que no quiera hablar mucho con la prensa, y lo entiendo, porque a mí tampoco me gusta. No me gusta hablar de mí mismo en absoluto. Pero estás en el ojo público y tienes que seguir el juego un poco, eso forma parte de nuestro trabajo. Internamente, Michael habla en el vestuario y en el campo. Es una mezcla de bromear y tener un buen espíritu de equipo. Nos llevamos muy bien", relató el oriundo de Barrancas.

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Otras declaraciones de Luis Díaz:

Luis Díaz en una de las prácticas con Bayern Múnich.
Luis Díaz en una de las prácticas con Bayern Múnich.
Foto oficial del Bayern Múnich.

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- Sobre no tener recambio en la banda izquierda:

"Por supuesto que siempre quiero jugar, me encanta jugar. Eso es normal. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido. Ayuda mucho cuando las cosas no van bien: entonces tienes a un compañero ahí para ayudarte, y poder rotar entre nosotros. Eso es muy importante. Me habría gustado, pero bueno, no ha sido así. También estamos lo suficientemente bien como estamos. Ahora tenemos un descanso tras este partido, luego vienen los partidos internacionales… y este parón también nos ayudará a prepararnos mentalmente para lo que aún queda esta temporada, y será bueno".

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