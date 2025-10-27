La visita de América de Cali a El Campín, en duda; no hay efectivos policiales para la seguridad

Un nuevo percance apareció en las últimas horas en medio de la programación de la fecha 18 de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano, ya que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali no se podría realizar en la cancha del estadio El Campín, este jueves 30 de octubre, por la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad en el escenario deportivo. Los 'ajedrezados' tuvieron que recurrir a la capital de la República para oficiar de locales, debido a actos culturales que se adelantan en el estadio La Independencia, de Tunja, por estos días.

Y es que después de una reunión de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se informó de esa decisión inicial y se espera que en las próximas horas se pueda decir la última palabra al respecto.

Gol Caracol intentó tener comunicación con los directivos del Chicó y también en la Dimayor, pero no se encontró respuesta. Sin embargo, consultando en el seno de la Comisión se indicó que se esgrimió que por la cercanía entre la celebración del día de las brujas y el duelo futbolero, la Policía no contaba con el pie de fuerza necesario.

En ese sentido hay que indicar que el partido se tiene programado para las 6:15 de la tarde y que existiría un tiempo prudencial entre las fechas, como para poder contar con ese apoyo de seguridad.



Desde las huestes del América se indicó hace pocos minutos que "no tenemos ninguna comunicación oficial de Dimayor al respecto, se han escuchado rumores. Esperamos a ver qué pasa".

Este inconveniente se presenta cuando se están definiendo los cupos restantes por clasificar a las finales en Liga, con clubes que ya aseguraron su cupo como Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza. Los 'diablos rojos' están con 23 puntos, en la posición número nueve y con posibilidades de entrar a los cuadrangulares, objetivo que también persiguen equipos como Tolima, Llaneros, Águilas, Santa Fe, Alianza, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali.