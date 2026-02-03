Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay I-2026

Este miércoles el Atanasio Girardot recibe el gran duelo entre 'verdolagas' y 'escarlatas' que le dará cierre a la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Atlético Nacional recibe al América en el cierre de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: X de @nacionaloficial y @AmericadeCali

