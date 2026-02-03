Atlético Nacional vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay I-2026

La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 cierra con un verdadero partidazo entre dos grandes del fútbol de nuestro país. El Atanasio Girardot acogerá este miércoles 4 de febrero el duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, compromiso en donde los 'diablos rojos' intentarán 'treparse' a la punta del campeonato.

Luego de haber disputado un encuentro de carácter amistoso frente al Inter Miami, de Lionel Messi, en la capital de Antioquia, mismo que dejó como ganador al cuadro de la Major League Soccer (MLS) por marcador de 1-2, ahora los 'verdolagas' enfocarán todos sus esfuerzos en el certamen local ante un duro rival como es el 'escarlata'.

Actualidad del 'rey de copas' colombiano

Los dirigidos por Diego Arias sólo han disputado un encuentro en lo que va de la Liga BetPlay I-2026; fue contra Boyaca Chicó, rival al que golearon por 4-0 en el Atanasio con anotaciones de Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá.

Atlético Nacional celebra gol en el Atanasio Girardot - Foto: Nacional Oficial

Atlético Nacional tiene un partido pendiente frente a Jaguares, de la segunda fecha, y otro contra Junior de Barranquilla, por la tercera jornada.



¿Cómo llega el América de Cali al duelo en el Atanasio?

Por el lado de los dirigidos por David González suman 7 puntos y se ubican en el cuarto lugar de la tabla general que es liderada por Deportivo Pasto con 9 enteros. En la jornada anterior, la 'mechita' empató 1-1 frente al Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero.



Antes, América se había impuesto 3-0 sobre Internacional de Bogotá y 0-1 a Boyacá Chicó en Tunja. En el duelo frente al 'blanco-blanco', el rojo vallecaucano generó posibilidades para quedarse con el triunfo; sin embargo, falló en el último cuarto de cancha; tras este juego, González realizó la solicitud de fichar a un 'nueve', a un delantero.

"Definitivamente, creo que la espera no puede continuar sobre la contratación de un delantero, tiene que ser ya o ya. No podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo", dijo el estratega en rueda de prensa.

Acción de juego entre América de Cali y Once Caldas, en partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Atlético Nacional vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay I-2026:

Día: miércoles 4 de febrero del 2026.

miércoles 4 de febrero del 2026. Jornada: 4 fecha de la Liga BetPlay I-2026.

4 fecha de la Liga BetPlay I-2026. Hora : 8:00 de la noche.

: 8:00 de la noche. Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además en este portal podrá encontrar un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos, crónica, cómo quedó la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.