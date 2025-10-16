Leyenda del Junior; "los jugadores de hoy no ven fútbol, solo redes sociales y juegan 'Play'"

Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, América de Cali y Junior de Barranquilla protagonizaron un emocionante partido en el estadio Pascual Guerrero. En los 90 minutos, el conjunto 'tiburón' se impuso 1-0 con anotación de José Enamorado al minuto 38, resultado que igualó el marcador global 2-2 y forzó la definición desde el punto penal.

En la tanda de penaltis, América de Cali fue más efectivo y venció 8-7 a los dirigidos por Alfredo Arias, lo que abrió el debate sobre los cobradores del conjunto ‘tiburón’, luego de que jugadores como Yeison Suárez y Jesús Rivas fallaran sus ejecuciones.

"La desconfianza de los jugadores pasa muchas veces por el entrenador"

América de Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 Colprensa

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el exjugador Iván René Valenciano, máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, se refirió sobre la situación que atraviesa el conjunto rojiblanco.

“Mira, en el tema de los penaltis, el pateador no puede cambiar la decisión, agarras la pelota y saber dónde vas a patear y ya. La desconfianza que tienen pasa muchas veces por el entrenador, es el que decide quién patea los penales, le pasó a Junior y creo que le pasó a River Plate. Uno en los entrenamientos prácticos y ya sabía dónde la iba a patear esos penales, no se puede cambiar”, dijo inicialmente 'El Bombardero'.

Y añadió: “Yo tengo una curiosidad. En la semifinal de Copa Libertadores en Junior vs. Vélez, Chilavert viene y me dice: ‘me lo vas a patear a la mano derecha’. Y le digo, ‘sí, le voy a dar duro y fuerte, si me lo atajas, bien’. Yo ahí no lo iba a cambiar. Ahí, después sáquela que está pinchada”.

Por otro lado, Valenciano criticó al futbolista actual: “Los jugadores de hoy no ven fútbol, entonces qué te vas a poner a analizar. Los jugadores ven redes sociales, juegan 'Play', pero no ven fútbol. No saben quiénes son los centrales que los van a marcar, a no ser que el entrenador les muestre un video. Por ahí ven los de selección, de resto nada”.

Finalmente, el exdelantero fue claro al referirse al concepto de presión en el fútbol: “Presión, no; la presión la tiene el contador que tiene que hacer números, que las cuentas te den. El jugador no tiene presión, tiene que divertirse. Ronaldo, Ronaldinho dicen que no, para divertirse de la mejor manera. Cardona botó los dos penales en Libertadores, jugadores de recorrido que están acostumbrados a vivir esos momentos”.