Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leyenda del Junior; "los jugadores de hoy no ven fútbol, solo redes sociales y juegan 'Play'"

Leyenda del Junior; "los jugadores de hoy no ven fútbol, solo redes sociales y juegan 'Play'"

El exjugador analizó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', la reciente eliminación del equipo 'tiburón' en la Copa BetPlay y se refirió sobre la responsabilidad de los jugadores y del cuerpo técnico en la definición por penaltis.

Por: Javier García
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
América vs. Junior, por los cuartos de final de Copa Colombia
América vs. Junior, por los cuartos de final de Copa Colombia
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad