Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali, a semifinales de la Copa BetPlay: venció 8-7 a Junior, en penaltis

América de Cali, a semifinales de la Copa BetPlay: venció 8-7 a Junior, en penaltis

Con sufrimiento y pese a no haber aprovechado la ventaja que consiguió en el partido de ida, América de Cali se repuso y consiguió la clasificación en su casa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2025
América de Cali y Junior de Barranquilla, se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa BetPlay
Colprensa

