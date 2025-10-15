América de Cali, a semifinales de la Copa BetPlay: venció 8-7 a Junior, en penaltis

A pesar de que la serie parecía estar definida a favor de América de Cali, ya que ganó 1-2 en Barranquilla, en el fútbol nunca hay nada escrito. Prueba de ello fue lo que aconteció este miércoles 15 de octubre, en el estadio Pascual Guerrero. Junior se impuso 0-1, con gol de José Enamorado, y llevó todo a los penaltis. Allí, la suerte le sonrió al 'escarlata', que ganó 8-7.

Bajo un triste marco en la casa de los 'diablos rojos', que estuvo completamente sola por la protesta de los hinchas, quienes están inconformes con el rendimiento del equipo, se dio inicio a este compromiso. Los primeros minutos fueron de dominio total del 'tiburón', hasta el punto de que los americanos apelaron a la pierna fuerte para detener a su contrincante.

Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jean Carlos Pestaña y Jhon Palacios fueron amonestados en América de Cali. Eso sí, el conjunto barranquillero no se quedó atrás, pues Guillermo Paiva, Fabián Ángel y Didier Moreno también vieron la tarjeta amarilla. Ahora, ya en el encuentro, el único tanto fue obra de José Enamorado, que sirvió para igualar la serie de manera parcial.

América de Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 Colprensa

Recordemos que el pasado jueves 2 de octubre, América había vencido 1-2 a Junior, con anotaciones de Andrés Roa y Luis Ramos, mientras que Cristian Bárez descontó para el Junior de Barranquilla. Razón por la que con dicho tanto del 'tiburón', que fue el único de este juego, todo quedó empatado y se definió en cobros desde el punto blanco del penalti.



Allí, Rafael Carrascal falló en los 'escarlatas', mientras que Jesús Rivas y Yeison Suárez lo botaron por el cuadro 'rojiblanco'. Así las cosas, América de Cali clasificó a semifinales de la Copa BetPlay, donde ya está instalado también Independiente Medellín. Las otras llaves son entre Deportivo Pereira y Envigado, y Atlético Nacional frente a Once Caldas.