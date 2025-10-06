Alfredo Morelos: "Siento el contacto y me tiro; soy inteligente en ese tipo de jugadas"

Por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó y Atlético Nacional empataron 1-1, en el estadio La Independencia, de Tunja. Allí, el autor del gol 'ajedrezado' fue Johan Bocanegra, tras un buen cobro de tiro libre, mientras que Alfredo Morelos igualó el marcador desde el punto blanco del penalti. Justamente, sobre esa acción se presentó una polémica y él habló.

Una vez culminado el encuentro, 'el Búfalo' habló con 'WIN Sports' y explicó lo ocurrido en el área del conjunto local. "Puedo decir que 100% era penalti. Ya tenía la posición ganada y, de hecho, el defensor lo sabe porque lo hablé con él. Le dije: 'te gané la posición y ahí me agarras'", afirmó de entrada al delantero del club 'verdolaga', pero su confesión vino después.

"Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar", añadió Alfredo Morelos, en unas declaraciones que dieron de qué hablar. Y es que, en primera instancia, el árbitro, Jairo Mayorga, no sancionó infracción por supuesto agarrón del defensa central, Arlen Dubán Banguero, pero eso cambió.

El VAR llamó al juez central, quien acudió al monitor, revisó la acción y decidió que sí fue falta. Alfredo Morelos, quien había sido el afectado, se hizo cargo e infló las redes, al minuto 90+7', para poner el 1-1 definitivo. Razón por la que los reclamos desde Boyacá Chicó no se hicieron esperar, pero de nada valieron. Eso sí, hicieron un buen planteamiento y su rival lo reconoció.



"Sabíamos que iba a ser difícil, por la temperatura, la cancha y otros condimentos que siempre hay cuando se juega en Tunja. No hay excusa de nada porque tenemos que salir a ganar a todo lado porque esto es Atlético Nacional. Lo importante es que no se perdió y que se consiguió un punto", dijo 'el Búfalo', quien llegó a los cinco goles en la Liga BetPlay II-2025.

Publicidad

Por último, el atacante del equipo antioqueño sentenció que "ahora, seguiremos trabajando para lo que se viene, tras este partido luchado. Con sacrificio y humildad, vamos a afrontar lo que se viene, en una semana complicada, con Copa BetPlay y también Liga, entonces nos vamos a preparar de la mejor manera para eso y así poder alcanzar los objetivos planteados".

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

Declaraciones de Alfredo Morelos sobre penalti en Boyacá Chicó 1-1 Atlético Nacional

“100% penal, ya tenía la posición ganada”, Alfredo Morelos, jugador de Nacional.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/TtzhkiZKT8 — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025