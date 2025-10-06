Revelan audios del VAR tras polémico penalti a favor de Nacional contra Boyacá Chicó; "hay sujeción"

La jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025 no estuvo alejada de la polémica y todo por cuenta de una acción que desencadenó en el agónico empate 1-1 de Nacional en su visita al Boyacá Chicó, en Tunja. Alfredo Morelos anotó de penalti luego de una infracción que sancionaron sobre el mismo delantero por una falta del defensor central ajedrezado Arlen Dubán Banguero. Inicialmente, el árbitro Jairo Mayorga no pitó nada, pero desde el VAR recibió el llamado de Nicolás Galló y cambió su decisión. En medio del suceso, este lunes 6 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol reveló los audios.

El video y audio, de poco más de cuatro minutos, comienza con una frase de Mayorga. "Se deja caer", se escucha inicialmente en repetidas ocasiones al juez central. De inmediato, el protocolo VAR se activó con Gallo a la cabeza. "Para mí hay una sujeción clara del jugador con los brazos. Yo veo una sujeción que impide que él pueda ir. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando", dijo de entrada, mientras revisa las imágenes.

Sin embargo, el criterio no fue unánime, ya que el AVAR Jorge Guzmán apreciaba lo mismo que Mayorga. "No veo que impida el movimiento de continuar por el balón", le responde a Gallo.

"Nunca va por el balón, el de azul. Yo observo que le está colocando el brazo, pero no le jala la camiseta. Que él la evalúe, porque para mí es penalti", insistió el colegiado, que también ha hecho las veces de árbitro central en cancha.



Gallo invitó a Mayorga a ver la jugada y le dio su punto de vista. "Observo que el jugador tiene ambos brazos abrazando al delantero. Tengo una decisión acá dividida", le comentó.

Finalmente, el colegiado coincide y hace su conclusión: "Lo sujeta con la mano izquierda, claramente penalti".

Lo cierto es que sancionaron la falta, Morelos anotó desde el punto blanco y Nacional rescató un punto al minuto 97' del encuentro. Cabe recordar, que, en declaraciones posteriores al juego, el delantero 'verdolaga' reconoció que se 'tiró'.

Escuche el audio del VAR acá:

Concepto de analistas arbitral...

"No, es un contacto, falta no hay, no veo ninguna sujeción. Mayorga se encuentra mal ubicado, pero aún así acierta. Esa jugada son para sancionarlas con amonestación, sino no van a dejar de fingir", dijo el analista arbitral Jorge Ramírez, en 'Jugada Maestra', de Ditu.