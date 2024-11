"Los árbitros tienen que transmitir tranquilidad, partido a partido suceden errores"

Jorge Rodrigo Da Silva fue el encargado de comparecer en rueda de prensa en elAmérica, luego de la expulsión del DT, 'Polilla' Da Silva . El asistente técnico de los 'diablos rojos' se refirió a lo que fue la derrota contra Pasto 3-1 en la noche de este jueves.

"El partido lo teníamos controlado, se abrió con una fatalidad en un partido que no tenía muchas oportunidades para ninguno. Nos acomodamos al campo, creo que le encontramos la manera, resolvimos la situación del gol, tuvimos alguna otra para irnos en ventaja. Después en el segundo tiempo cambió un poco y se decidió por detalles", afirmó.

También tuvo palabras para los penaltis que le pitaron a los 'volcánicos' y que inclinó la balanza para los dueños de casa en el Departamental Libertad. Jorge Rodrigo Da Silva, pese a la derrota, confía plenamente en el plantel.

"Los dos penales no tenemos mucho para decir, no sabemos si fueron bien cobrados o no, pero son acciones de juego. Hoy (jueves) no nos pudimos ir con lo que vinimos a buscar que eran los tres puntos. Y con respecto a la seguidilla de partidos es algo que nos preocupa pero más que nada nos ocupa. Estamos buscando la manera de salir de este momento duro, pero confiamos plenamente en el grupo que está trabajando igual como en el principio", sostuvo.

Y agregó: "Hoy (jueves) empezamos con una nómina un poco más mixta para dar descanso y poder encarar lo que viene que son una seguidilla de partidos con más frescura".

Acción entre Pasto y América. @AmericadeCali

Otras declaraciones:

- La reacción de 'Polilla' Da Silva que terminó en su expulsión...

"Cuando vez que en todos los partidos pasa lo mismo y ves distintos equipos y las reacciones, obviamente hay mucha tensión y hay muchas cosas en juego, pero es que partido a partido suceden errores que vos no entendés. Sabemos que los árbitros son humanos y de este muchacho tenemos un buen concepto sobre él, pero hay acciones que se repiten. Obviamente tenemos que mostrar esa calma para adentro, pero hay veces que no se puede controlar pero creo que todos tenemos que analizar un poco lo que estamos haciendo todos los participantes del juego para ver en qué nos estamos equivocando, los árbitros también tienen que transmitir otra tranquilidad".

- Qué corregir para el partido contra Santa Fe

"Volver a conseguir esa solidez defensiva que tanto nos caracterizó y a partir de ahí volver a ganar los partidos. Se ha visto un América más débil en defensa, el equipo debe trabajar más unido, son cosas que podemos corregir, que podemos volver a ese camino ganador que nos trajo a la punta del torneo".