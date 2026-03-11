"Los hinchas de Nacional nos valoran mucho, los directivos no; es algo que siento desde el corazón"

Hablar de Alexis García es hacerlo de un hombre cercano a la historia de Atlético Nacional. Fue líder, referente y capitán por más de una década, hizo parte de la nómina que se alzó con el título de Copa Libertadores en 1989 al superar en la final a un duro Olimpia, de Paraguay; ganó dos campeonatos del fútbol colombiano y además de eso, se sentó como entrenador en 2002/2003. Hoy el 'Maestro' siente gratitud por los 'verdolagas', por sus miles de seguidores, de los que siente admiración cada vez que tiene la oportunidad de encontrarlos en su camino.

Nacional fue uno de los apartados del otrora volante de creación en una entrevista abierta y sincera en el 'Anecdotario', de 'Gol Caracol'.

¿Qué significó para usted defender los colores de Nacional?

"Nacional es el más grande del fútbol colombiano, junto a Millonarios y América. Tiene dos Copas Libertadores ganadas, la primera de ellas la de nosotros en 1989, con un significado grandísimo para esos tiempos. Once Caldas fue el que me dio la oportunidad de llegar a la profesional, pero Nacional fue llegar a las grandes ligas, salir de la pobreza, sostener a mi madre, ayudarle a toda la familia. Estuve 12 años y pude afincarme en un lugar. Eso es muy importante".

¿Cómo lo ven los hinchas 'verdolagas'?

"Hoy en día es cuando los hinchas nos valoran más, los directivos menos; pero Nacional es un equipo del pueblo, es más que un negocio. Es de la gente, de sus hinchas. Eso lo he sentido desde el corazón".



Publicidad

¿Para usted hay un tema pendiente de volver a ser técnico de Nacional?

"Nacional no es asignatura pendiente. Sería muy lindo regresar en otras condiciones, acompañado de otras personas. En Nacional hay que blindarse con un entorno positivo, que puedas llevar a los mejores jugadores, hoy no hay límite de dinero (para contratar), eso es bueno. Con una nómina así, es evidente que todo es más fácil".

Alexis García, técnico de La Equidad. COLPRENSA

¿Qué tanta falta le hace hoy dirigir, estar como DT sentado en un banquillo?

"Hace falta, seguro que sí. Llevo 8 meses sin dirigir, pero quiero un proyecto lo más serio posible, donde sea yo el que maneje todo desde la parte deportiva y direccione lo que hay que hacerse. Es claro que todo lo que haga será a favor del equipo que nos contrate".