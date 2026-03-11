Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Candidato al título de la París Niza 2026 se retiró en la etapa 4, tras sufrir una fuerte caída

Candidato al título de la París Niza 2026 se retiró en la etapa 4, tras sufrir una fuerte caída

La cuarta jornada de la París Niza 2026 estuvo pasada por las fuertes lluvias, dejando como consecuencias varias caídas, entre ellas, la de un favorito que tuvo que abandonar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de mar, 2026
Pelotón en la etapa 4 de la París Niza 2026.
