Últimas novedades de Daniel Muñoz; desde Crystal Palace pusieron fecha de su regreso a las canchas

Crystal Palace reportó novedades con respecto al estado de salud de Daniel Muñoz, quien salió lesionado del hombro en partido que enfrentó a las 'águilas' frente al Tottenham por Premier League, el pasado 5 de marzo. Fue el propio técnico del elenco del sur de Londres, Oliver Glasner, el que habló del lateral antioqueño.

En rueda de prensa antes de medirse contra AEK Larnaca, de Chipre, por la ida de los octavos de final de la Conference League, el timonel austriaco generó una actualización de los lesionados del Palace, y por supuesto, se refirió a Muñoz.

Daniel Muñoz se retiró muy adolorido de su brazo derecho. Getty Images.

Así las cosas, Glasner confirmó que el retorno del lateral de la Selección Colombia se dará pronto y hasta reveló el partido y el rival ante el que volverá a las canchas, luego de esta pausa obligada.



"Daniel Muñoz se perderá este partido (AEK Larnaca). Está trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds", dijo Glasner, este miércoles, a los medios de comunicación cuando fue consultado por el exAtlético Nacional.

Publicidad

Por lo tanto, Muñoz volverá a estar con Crystal Palace el domingo 15 de marzo cuando reciban en el Selhurst Park Stadium al Leeds United en una nueva jornada de la Premier League.



Jefferson Lerma está listo para volver a jugar

En la misma conferencia de prensa, Glasner indicó que Jefferson Lerma entró en la convocatoria de las 'águilas' para recibir al elenco chipriota por el certamen internacional europeo. El volante vallecaucano ya había estado en la citatoria en el juego frente al 'spurs', pero permaneció en el banco de suplentes. El técnico del Palace agregó que el exLevante y Bournemouth se encuentra bien.

"Jeff Lerma ya estaba en la convocatoria -tras cuatro partidos de ausencia por lesión- contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien", precisó el estratega de 51 años.

Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace. Getty

Publicidad

Glasner también recuperó a otras fichas importantes de su plantel de cara al duelo frente al AEK Larnaca de este jueves por la UEFA Conference League.

"Tenemos jugadores que regresan. Maxence (Lacroix) ha vuelto tras su suspensión de un partido y puede jugar mañana y Mateta empezó a entrenar con nosotros el lunes de esta semana y estará en la convocatoria. Todo va por buen camino", expresó el DT.



¿A qué hora es Crystal Palace vs. AEK Larnaca de este jueves por la UEFA Conference League?

El balón rodará en el Selhurst Park Stadium a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV en Disney+ Premium.