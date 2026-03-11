¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 4?

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ganó en solitario este miércoles en Uchon la cuarta etapa de la París Niza 2026, marcada por numerosas caídas y abandonos provocadas por la lluvia y el viento, y se convierte en el nuevo líder de la general.

Su principal rival y portador del maillot amarillo antes de iniciarse la jornada, el español Juan Ayuso (Lidl Trek), abandonó la carrera después de sufrir una caída a 47 km de la meta.

El francés Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers), que era segundo, se vio rezagado al fragmentarse el pelotón en numerosos grupos y también se despidió de sus opciones de victoria al perder más de tres minutos.

En ese contexto, Vingegaard, líder del equipo Visma-Lease a Bike, se marchó en solitario de un grupo de tres corredores bajo la pancarta del último kilómetro y aventajó en 41 segundos al colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora - hansgrohe), que se sitúa segundo en la general a 52 segundos del danés.



Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, brilló en la etapa 4 de la París Niza 2026 Getty Images

El oriundo de Soacha se ubició bien en el comienzo de la jornada y se metió con varios compañeros en la fuga masiva que llegó a tener 40 corredores. Los hermanos Tim y Mick van Dijk y Nico Denz, todos especialistas en la velocidad, resistieron los pasos de montaña y lo escudaron a poco menos de dos kilómetros de la meta. Sin embargo, Vingegaard, que trabajó menos y estaba solo, dio el zarpazo y nadie lo pudo detener.

El último kilómetros se vivió casi en cámara lenta y Martínez cedió 41 segundos más la bonificación que consiguió el capo del Visma. Su desempeño fue positivo, puesto que prácticamente aseguró la segunda casilla de la general al sacarle 2:28 a Georg Steinhauser (EF Education EasyPost), tercero y su más inmediato perseguidor.

El doble vencedor del Tour de Francia se coloca así en una posición inmejorable para llevarse la victoria en esta prueba que suele servir de preparación para la Grande Boucle.