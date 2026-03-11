Partidos EN VIVO HOY 11 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles, el calendario futbolero muestra actividad en otras series de los octavos de final de la Champions League, destacándose el duelo entre Real Madrid vs. Manchester City en el Santiago Bernabéu y la visita del Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como figura, al sorprendente Bodo/Glimt.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 11 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Fiorentina Femenino vs. Juventus Femenino
|12:00 p.m. - Coppa Italia Femenina - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Bayer Leverkusen vs. Arsenal
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Atlético Madrid Femenino vs. Costa Adeje Tenerife
|1:00 p.m. - Copa de la Reina - Disney+ Premium
|París Saint-Germain vs. Chelsea
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Bodø/Glimt vs. Sporting CP
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Real Madrid vs. Manchester City
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Coventry City vs. Preston North End
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Bogotá vs. Tigres FC
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Argentinos Juniors vs. Rosario Central
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Leones vs. Envigado
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Banfield vs. Gimnasia La Plata
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Unión Magdalena vs. Real Soacha Cundinamarca
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Atlético Mineiro vs. Internacional
|5:00 p.m. - Brasileirao Serie A - Win, Fanatiz
|Sporting Cristal vs. Carabobo
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Olimpia Academy vs. Palmeiras Academy
|5:00 p.m. - Copa Libertadores Sub-20 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, Pluto TV,
|Boca Juniors vs. San Lorenzo
|5:45 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Atlético FC vs. Orsomarso
|5:45 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Independiente Yumbo vs. Barranquilla
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Nashville SC vs. Inter Miami CF
|6:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Sporting Cristal Academy vs. U. Católica Academy
|7:00 p.m. - Copa Libertadores Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, Pluto TV
|Deportes Tolima vs. O´Higgins
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Atlético Tucumán vs. Aldosivi
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
|8:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Patriotas vs. Quindío
|8:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Los Angeles Galaxy vs. Mount Pleasant FA
|8:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|San Diego FC vs. Toluca
|10:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium