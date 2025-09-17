Luis Díaz, a hacer historia con Bayern Múnich; noticia confirmada para la Champions League

Después de haber brillado en la Bundesliga, Supercopa y Copa de Alemania, Luis Díaz tiene la oportunidad de hacer lo propio en la Champions League. Este miércoles 17 de septiembre, Bayern Múnich recibe a Chelsea, en el Allianz Arena y por la fecha 1 de la fase de liga, y el delantero colombiano estará desde el arranque, pues fue elegido en el once titular.

El director técnico, Vincent Kompany, escogió a lo mejor de su nómina, empezando por el guardameta, Manuel Neuer, quien estará bajo los tres palos. Posteriormente, la línea defensiva tendrá cuatro hombres, que son Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanišić. Cada uno de ellos hará hasta lo imposible para evitar una anotación del rival.

Metros más adelante, como recuperadores y encargados de darle salida, como primer pase, están Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović. Y el tridente ofensivo estará compuesto por Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry. Por último, en el frente de ataque aparece Harry Kane, que es su goleador.

Luis Díaz, en un juego con el Bayern Múnich Foto: X/ @FCBayern

Alineación titular del Bayern Múnich vs. Chelsea, por Champions League

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. D.T.: Vincent Kompany.

Publicidad

Suplentes: Kim Min-jae, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Tom Bischof, Sacha Boey, Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Jonas Urbig, Lennart Karl y David Daiber.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025