Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, a hacer historia con Bayern Múnich; noticia confirmada para la Champions League

Luis Díaz, a hacer historia con Bayern Múnich; noticia confirmada para la Champions League

Lo que tanto se había hablado, se hizo oficial este miércoles para el partido contra Chelsea, en el Allianz Arena, y el colombiano, Luis Díaz, espera brillar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:15 p. m.
Luis Díaz, uno de los colombianos que jugará la Champions League.jpg
Luis Díaz encabeza legión colombiana en inicio de Champions League
Foto: FC Bayern.

