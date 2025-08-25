Edwin Cardona y una decisión difícil en Atlético Nacional; "uno no quiere esto"

Pasan los días, pero a Edwin Cardona le siguen recordando los penaltis errados en la serie contra Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la previa del compromiso contra América en el Pascual Guerrero por Liga BetPlay II-2025, el volante del verde paisa emitió una carta en sus redes sociales pidiendo perdón, y después del juego en la capital vallecaucana, volvió a referirse a esas palabras que precisó.

El '10' de Atlético Nacional ingresó en la segunda parte para lo que fue el 1-1 contra los 'diablos rojos' en cumplimiento de la octava jornada. Cardona Bedoya intentó darle juego a su club, en un partido donde el fútbol no fue vistoso para ninguno de los dos equipos, tras la eliminación tanto de Nacional como de América de la Libertadores y la Sudamericana, respectivamente.

Edwin Cardona, expulsado en eliminación de Copa Libertadores Foto: Atl. Nacional.

Publicidad

Tras dejar su sentir y dar la cara en la carta emitida, Edwin Cardona también respondió en zona mixta sobre los cobros que falló contra el 'tricolor' paulista, dejando claro que "uno no quiero"; que a ni ningún jugador el gustaría fallar un penalti.

"Obviamente, uno como hincha que es del club, juego para el club, mi familia también sentía mucho dolor. Entonces, creo que le debía una disculpa a la hinchada, a la gente que se identifica con uno", afirmó en primera instancia el centrocampista del verde antioqueño.

Publicidad

Y agregó: "Obviamente, como jugador uno no quiere errar un penalti, y pues si yo sabía que lo iba a errar, yo creo que uno no lo patea. Siempre quiero ganar, siempre quiero lo mejor para mi equipo, me tocó a mí, lo asumiré y seguiré con la misma responsabilidad que siempre tengo cuando me pongo esta camiseta dentro y fuera de la cancha y ahora levantar cabeza para todo lo que se viene".

Lo que dijo Edwin Cardona en su carta de disculpa:

"Quiero dirigirme a ustedes en este momento difícil, porque siento la responsabilidad y el compromiso de hablar con el corazón. Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario".