Así son las probabilidades de clasificar a los ocho antes de la fecha 19; Millonarios ahí

Seis equipos lucharán este sábado 14 de noviembre por conseguir los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, en la última fecha del 'todos contra todos', la 19. Recordemos que ya están clasificados Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.
En la puja destacan Independiente Medellín, sexto con 29 puntos; Millonarios, que ocupa el séptimo lugar con 27 unidades; y Once Caldas, octavo puesto con 27 enteros, por lo que consiguen provisionalmente las últimas tres plazas a la siguiente fase del campeonato de nuestro país.
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Hay que indicar que los clubes que aspiran a colarse en esos puestos de vanguardia son Deportes Tolima (26), Águilas Doradas (25) y Cúcuta Deportivo (24). Y precisamente, uno de los partidos más interesante de esta jornada 19 lo protagonizarán 'dorados' y 'poderosos'.
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Toda esta apasionante fecha sabatina por conocer a los últimos tres equipos clasificados comenzará en simultánea, a partir de las 3:30 de la tarde.
Acá las probabilidades:
- Independiente Medellín (29 puntos, +3 DG): depende de sí mismo. Le basta empatar o ganar contra Águilas Doradas. Si pierde, clasifica si Once Caldas, Tolima o Millonarios no suman de a tres.
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- Millonarios (27 puntos, +9 DG): clasifica directamente si vence a Alianza FC en El Campín. Si empata, necesita que Once Caldas o Tolima no ganen. Si pierde, dependerá de la diferencia de gol frente a otros resultados.
- Once Caldas (27 puntos, +4 DG): si vence a Atlético Nacional, asegura su boleto. Si empata, requiere que Tolima no gane y que Medellín no caiga por goleada contra Águilas Dorados. Si cae derrotado, depende de que ni Tolima ni Águilas sumen tres puntos.
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- Deportes Tolima (26 puntos, +2 DG): solo le sirve ganar de visitante contra el Deportivo Cali y esperar que Millonarios o Once Caldas no ganen. Si empata, necesitaría una goleada en contra del Once Caldas y un tropiezo de Águilas; si pierde, queda eliminado.
- Águilas Doradas (25 puntos, +1DG): sin margen de error frente al Medellín. Sólo la victoria lo mantiene con vida (llegaría a 28 puntos) y necesitaría que al menos dos entre Millonarios, Once Caldas y Tolima no ganen.
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- Cúcuta Deportivo (24 puntos, -7 DG): opciones remotas. Necesita golear a Jaguares por más de 10 goles y esperar que Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas pierdan o empaten sus partidos.
Acá la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026:
|Posicones
|Equipo
|Puntos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Nacional
|39
|18
|12
|3
|3
|37
|17
|20
|2
|Cali
|34
|18
|9
|7
|2
|26
|10
|16
|3
|América
|33
|18
|9
|6
|3
|29
|15
|14
|4
|Bucaramanga
|32
|18
|8
|8
|2
|30
|17
|13
|5
|Santa Fe
|31
|18
|9
|4
|5
|28
|18
|10
|6
|Medellín
|29
|18
|9
|2
|7
|28
|25
|3
|7
|Millonarios
|27
|18
|6
|9
|3
|25
|16
|9
|8
|Once Caldas
|27
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|4
|9
|Tolima
|26
|18
|7
|5
|6
|23
|21
|2
|10
|Águilas Doradas
|25
|18
|6
|7
|5
|22
|21
|1
|11
|Cúcuta
|24
|18
|7
|3
|8
|19
|26
|-7
|12
|Internacional de Bogotá
|23
|18
|5
|8
|5
|25
|23
|2
|13
|Llaneros
|23
|18
|7
|2
|9
|21
|24
|-3
|14
|Junior
|19
|18
|4
|7
|7
|25
|27
|-2
|15
|Boyacá Chicó
|19
|18
|5
|4
|9
|15
|29
|-14
|16
|Alianza
|18
|18
|5
|3
|10
|18
|31
|-13
|17
|Pereira
|17
|18
|3
|8
|7
|16
|26
|-10
|18
|Pasto
|15
|18
|4
|3
|11
|13
|29
|-16
|19
|Jaguares
|13
|18
|3
|4
|11
|17
|35
|-18
|20
|Fortaleza
|12
|18
|1
|9
|8
|17
|28
|-11