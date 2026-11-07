Lucas González: "el partido con Pereira fue un desastre, el peor desde que llegué a Nacional"

Atlético Nacional sacó adelante un duro partido. A pesar de que sobre el papel, Deportivo Pereira no parecía representar un mayor peligro, por su discreto semestre y la diferencia en el presente que viven los clubes, el 'verdolaga' se complicó más de la cuenta. Terminó ganando 4-3, en el estadio Atanasio Girardot, con goles a los minutos 89' y 90+4', dándolo vuelta.

Por eso, el director técnico, Lucas González, no se guardó nada, se mostró autocrítico y resaltó cada uno de los errores que pudo haber cometido su equipo, a la espera de que revise una vez más el compromiso. Eso sí, aprovechó la oportunidad para darle las gracias a la afición, que siempre está presente y fue clave para llevarse los tres puntos en este duelo.

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¿Por qué estuvieron tan mal en defensa?

"Futbolísticamente, en deuda. El partido fue un desastre, el peor desde que soy entrenador del club. Por fortuna, se ganó, porque tenemos buenos futbolistas y gracias a que tenemos la mejor hinchada del país. El fútbol, al ser un deporte continuo, no se puede separar la labor defensiva de la ofensiva, y ninguna de las dos se hizo bien. Lo único positivo es que este partido nos puso los pies en la tierra. En cuadrangulares y en las semifinales de Copa, tenemos que hacerlo mejor para llegar a las dos finales".

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¿Cuál fue la razón del cambio de Andrés Reyes?

"Lo habíamos planeado así, pero no fue porque tuviera alguna molestia ni mucho menos. Lo necesitamos el martes, entonces esa fue la decisión".



¿Qué ha pensado para corregir la parte defensiva?

"Intento poner mucho foco en la diferencia de gol, la cual es +20, entonces está bien, pero quiero encajar menos. No es aceptable que Pereira venga y nos haga tres en nuestra casa. Tenemos que poner los pies en la tierra y seguir trabajando".

¿Qué trabajará de cara a los cuadrangulares?

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"Tenemos que trabajar en defensa y mediocampo para que no nos contragolpeen tan fácil".

¿Cuál es el mensaje para la hinchada?

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"A los hinchas, les damos las gracias por la energía que nos transmiten. Ahora, si están preocupados por las estadísticas, que vean la diferencia de gol y ya está. Al final, el fútbol lo gana el equipo que hace un gol más que el oponente".

¿Siente que su equipo fue displicente?

"Habría que sacar un diccionario y ver a qué nos referimos. Mi interpretación es que los jugadores no hacen lo que tienen que hacer porque no quieren. Siento que, efectivamente, no se hizo, pero no porque no quisieran, solo fue un mal partido y ya".