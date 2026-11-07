Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 0-0 Cali

Un clásico muy atropellado, entre América de Cali y Deportivo Cali, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se vivió este sábado 7 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero. Desde la previa, las cosas se tornaron un poco extrañas, ya que un torrencial aguacero llevó a que se reprogramara el inicio del compromiso.
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodaría a las 8:15 p.m., pero debido a la lluvia, que afectó el estado del terreno de juego, la acción comenzó a las 8:45 de la noche. Justamente, los charcos, los huecos y lo pesada que se tornó la cancha, hicieron que no se pudiera ver un buen espectáculo.
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La falta de emociones en las áreas contrastó con la pierna fuerte que se presentó a lo largo del partido. Fue así como se firmó un pálido empate 0-0, con pocas llegadas de lado y lado. Eso sí, dicha igualdad no afecta a ninguno de los dos, ya que ambos se habían clasificado a los cuadrangulares con anticipación.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+20
|39
|2
|América
|18
|+19
|36
|3
|Deportivo Cali
|18
|+16
|34
|4
|Bucaramanga
|17
|+9
|29
|5
|Medellín
|18
|+3
|29
|6
|Santa Fe
|17
|+5
|28
|7
|Millonarios
|17
|+10
|27
|8
|Once Caldas
|18
|+4
|27
|9
|Águilas Doradas
|18
|+1
|25
|10
|Cúcuta
|17
|-5
|24
|11
|Tolima
|17
|+1
|23
|12
|Internacional de Bogotá
|18
|-3
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Boyacá Chicó
|18
|-14
|19
|15
|Alianza
|17
|-12
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|-10
|17
|17
|Junior
|17
|-4
|16
|18
|Pasto
|17
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|-14
|13
|20
|Fortaleza
|18
|-11
|12
Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
- Fortaleza 0-3 Medellín
- Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
- Nacional 4-3 Pereira
- Cali 0-0 América
Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
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Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
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Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
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