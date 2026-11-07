Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 0-0 Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 0-0 Cali

En el estadio Pascual Guerrero se llevó a cabo una nueva edición del clásico vallecaucano, con ambos ya clasificados, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Un clásico muy atropellado, entre América de Cali y Deportivo Cali, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se vivió este sábado 7 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero. Desde la previa, las cosas se tornaron un poco extrañas, ya que un torrencial aguacero llevó a que se reprogramara el inicio del compromiso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodaría a las 8:15 p.m., pero debido a la lluvia, que afectó el estado del terreno de juego, la acción comenzó a las 8:45 de la noche. Justamente, los charcos, los huecos y lo pesada que se tornó la cancha, hicieron que no se pudiera ver un buen espectáculo.

Publicidad

Últimas noticias

deportivo-pereira-atletico-nacional-liga-betplay-ii-2026-atanasio-girardot.png
Fútbol Colombiano

"No sabíamos si íbamos a jugar contra Nacional; la situación económica de los muchachos es compleja"

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra un gol y se acerca a los 400
Fútbol Colombiano

¿Cuántos goles le faltan a Dayro Moreno para llegar a los 400 en su carrera?

La falta de emociones en las áreas contrastó con la pierna fuerte que se presentó a lo largo del partido. Fue así como se firmó un pálido empate 0-0, con pocas llegadas de lado y lado. Eso sí, dicha igualdad no afecta a ninguno de los dos, ya que ambos se habían clasificado a los cuadrangulares con anticipación.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.
Club
PJ
DG
PTS
1
Atlético Nacional
18
+20
39
2
América
18
+19
36
3
Deportivo Cali
18
+16
34
4
Bucaramanga
17
+9
29
5
Medellín
18
+3
29
6
Santa Fe
17
+5
28
7
Millonarios
17
+10
27
8
Once Caldas
18
+4
27
9
Águilas Doradas
18
+1
25
10
Cúcuta
17
-5
24
11
Tolima
17
+1
23
12
Internacional de Bogotá
18
-3
20
13
Llaneros
17
-4
20
14
Boyacá Chicó
18
-14
19
15
Alianza
17
-12
18
16
Deportivo Pereira
18
-10
17
17
Junior
17
-4
16
18
Pasto
17
-11
15
19
Jaguares
17
-14
13
20
Fortaleza
18
-11
12

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

  • Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
  • Fortaleza 0-3 Medellín
  • Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
  • Nacional 4-3 Pereira
  • Cali 0-0 América
deportivo-pereira-atletico-nacional-liga-betplay-ii-2026-atanasio-girardot.png
Atlético Nacional venció 4-3 a Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot
Atlético Nacional venció 4-3 a Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra un gol y se acerca a los 400
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra un gol y se acerca a los 400
Twitter de Once Caldas

Publicidad

Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

🔴 América vs Cali, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
Fútbol Colombiano

¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre América y Cali de Liga BetPlay II-2026?

Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva la victoria de Nacional 4-3 Pereira por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Relacionados

Liga BetPlay

Deportivo Cali

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad