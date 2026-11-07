Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 0-0 Cali

Un clásico muy atropellado, entre América de Cali y Deportivo Cali, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se vivió este sábado 7 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero. Desde la previa, las cosas se tornaron un poco extrañas, ya que un torrencial aguacero llevó a que se reprogramara el inicio del compromiso.

De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodaría a las 8:15 p.m., pero debido a la lluvia, que afectó el estado del terreno de juego, la acción comenzó a las 8:45 de la noche. Justamente, los charcos, los huecos y lo pesada que se tornó la cancha, hicieron que no se pudiera ver un buen espectáculo.

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La falta de emociones en las áreas contrastó con la pierna fuerte que se presentó a lo largo del partido. Fue así como se firmó un pálido empate 0-0, con pocas llegadas de lado y lado. Eso sí, dicha igualdad no afecta a ninguno de los dos, ya que ambos se habían clasificado a los cuadrangulares con anticipación.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.

Club

PJ

DG

PTS

1

Atlético Nacional

18

+20

39

2

América

18

+19

36

3

Deportivo Cali

18

+16

34

4

Bucaramanga

17

+9

29

5

Medellín

18

+3

29

6

Santa Fe

17

+5

28

7

Millonarios

17

+10

27

8

Once Caldas

18

+4

27

9

Águilas Doradas

18

+1

25

10

Cúcuta

17

-5

24

11

Tolima

17

+1

23

12

Internacional de Bogotá

18

-3

20

13

Llaneros

17

-4

20

14

Boyacá Chicó

18

-14

19

15

Alianza

17

-12

18

16

Deportivo Pereira

18

-10

17

17

Junior

17

-4

16

18

Pasto

17

-11

15

19

Jaguares

17

-14

13

20

Fortaleza

18

-11

12



Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá

Fortaleza 0-3 Medellín

Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Nacional 4-3 Pereira

Cali 0-0 América

Atlético Nacional venció 4-3 a Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional venció 4-3 a Deportivo Pereira, en el estadio Atanasio Girardot

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra un gol y se acerca a los 400 Twitter de Once Caldas

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Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.