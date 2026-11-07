"No sabíamos si íbamos a jugar contra Nacional; la situación económica de los muchachos es compleja"

Deportivo Pereira hizo un partidazo en el estadio Atanasio Girardot. A pesar de que se fue con las manos vacías, ya que perdió 4-3, con goles al último minuto, le jugó de igual a igual a Atlético Nacional, que, para muchos, tiene "la mejor nómina del fútbol colombiano", como lo expresó el entrenador, Alexis Márquez.

Y es que justamente, en rueda de prensa, el director técnico del 'matecaña' contó lo que se está viviendo en la institución. El panorama no es nada fácil ni alentador, hasta el punto de que, por poco, no juegan contra el 'verdolaga'. Por eso, resaltó la "gallardía y valentía" de cada uno de sus dirigidos por lo hecho en cancha, a pesar de lo que ocurre.

Publicidad

¿Qué decir del trabajo del equipo?

"Los muchachos son muy inteligentes. Les digo algo, en la mañana, no sabíamos si íbamos a jugar. Les iba a hacer la charla y no se pudo hacer. La situación económica de ellos es compleja, pero la valentía y gallardía con la que afrontaron el partido, se las aplaudo. Enfrentamos a la mejor nómina del fútbol colombiano y se le dio pelea. Nos colocaron mucha gente arriba, casi que tuvimos que hacer línea de seis en el fondo y todo es complejo porque el rival de obligó a replegar. No es fácil hacerle tres goles a Nacional y duele. No sé por qué se dieron seis minutos de adición, pero bueno, fue así. Al menos, merecíamos un punto por todo lo que se trabajó".

Publicidad

¿Por qué se perdió el partido?

"Hay que darle virtud al rival por la circulación de balón con tanta precisión. Es difícil quitarles el balón, se ve la calidad, tienen buen pase, ponen muchos jugadores arriba, en fin. Ahora, sí perdimos mucho la pelota y no era la idea. La idea era sumar y no se dio. Ahora, solo queda pensar en América".



¿Cómo ha sido este tiempo que lleva en el club?

"No es fácil. Todos saben lo que se está viviendo desde lo económico en el club. El partido pasado, medios en Pereira generaron duda sobre los muchachos y uno no entra a una cancha a cobrar, sino a ganar. A mis jugadores, los felicito, porque se enfrentaron a un duro rival, con estadio lleno. Muestran gallardía y ganas. Antes de enfrentar a Tolima, dijeron que, así no hubiera salarios, iban a competir. También sabemos que la parte administrativa está buscando los recursos, pero trabajar así no es fácil. Solo alcancé a explicarles unas cosas en el camerino, antes de salir a calentar, pero no se hizo ni charla. La única conversación que hubo fue preguntarles si querían salir a jugar y me dijeron que sí y ya".