Queja de Águilas Doradas contra el arbitraje, tras perder con Once Caldas; "hay un desmadre"

Águilas Doradas puso en riesgo su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 7 de noviembre, cayó 1-0 con Once Caldas, en el estadio Palogrande, con gol de tiro libre de Dayro Moreno, al minuto 90+4'. De esa manera, el equipo de Flavio Robatto quedó con 25 puntos en el noveno puesto, a falta de tan solo una jornada para el cierre del 'todos contra todos' y conoce los ocho que siguen en carrera.

Sin embargo, con el pitazo final no se bajó el telón del encuentro. "Informamos que, antes del compromiso ante Once Caldas, presento una denuncia y manifestó formalmente su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, debido a los indicios que generaban preocupación frente a la designación arbitral", escribió la institución antioqueña en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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"Lo sucedido al final del partido reafirma las inquietudes expresadas previamente por nuestra institución. Esta situación hace parte del desmadre que atraviesa el arbitraje nacional y evidencia las falencias de liderazgo de una Comisión Arbitral que necesita un presidente que honre su cargo", añadieron, haciendo referencia a la falta que se sancionó en los últimos minutos y terminó en la anotación del 'blanco blanco'.

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Por último, Águilas Doradas dejó claro que "el arbitraje debe ser óptimo, idóneo e imparcial. El respeto por la competencia debe estar por encima de cualquier interés". Además, el entrenador, Flavio Robatto, habló en rueda de prensa y sus declaraciones estuvieron alineadas con el comunicado que se conoció, ya que también habló de la manera como el juez, Jhon Ospina, llevó el duelo y tomó ciertas decisiones.



Once Caldas venció 1-0 a Águilas Doradas en la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

"Imagino que es incómodo que Águilas Doradas esté peleando contra equipos grandes. Es una opinión, respetuosa y personal, pero el árbitro se equivocó mucho. Ya nos había tocado eso. Lamentablemente, no hemos tenido suerte con los árbitros que nos han designado. Había un criterio de un lado y otro para el otro", puntualizó el director técnico. Casualmente, Once Caldas, ahora, es octavo con 27 unidades.