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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Queja de Águilas Doradas contra el arbitraje, tras perder con Once Caldas; "hay un desmadre"

Queja de Águilas Doradas contra el arbitraje, tras perder con Once Caldas; "hay un desmadre"

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, Águilas Doradas expresó su molestia por lo ocurrido en los minutos finales de dicho partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Águilas Doradas en el partido contra Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026
Águilas Doradas en el partido contra Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Águilas Doradas puso en riesgo su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este sábado 7 de noviembre, cayó 1-0 con Once Caldas, en el estadio Palogrande, con gol de tiro libre de Dayro Moreno, al minuto 90+4'. De esa manera, el equipo de Flavio Robatto quedó con 25 puntos en el noveno puesto, a falta de tan solo una jornada para el cierre del 'todos contra todos' y conoce los ocho que siguen en carrera.

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Sin embargo, con el pitazo final no se bajó el telón del encuentro. "Informamos que, antes del compromiso ante Once Caldas, presento una denuncia y manifestó formalmente su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, debido a los indicios que generaban preocupación frente a la designación arbitral", escribió la institución antioqueña en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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"Lo sucedido al final del partido reafirma las inquietudes expresadas previamente por nuestra institución. Esta situación hace parte del desmadre que atraviesa el arbitraje nacional y evidencia las falencias de liderazgo de una Comisión Arbitral que necesita un presidente que honre su cargo", añadieron, haciendo referencia a la falta que se sancionó en los últimos minutos y terminó en la anotación del 'blanco blanco'.

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Por último, Águilas Doradas dejó claro que "el arbitraje debe ser óptimo, idóneo e imparcial. El respeto por la competencia debe estar por encima de cualquier interés". Además, el entrenador, Flavio Robatto, habló en rueda de prensa y sus declaraciones estuvieron alineadas con el comunicado que se conoció, ya que también habló de la manera como el juez, Jhon Ospina, llevó el duelo y tomó ciertas decisiones.

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"Imagino que es incómodo que Águilas Doradas esté peleando contra equipos grandes. Es una opinión, respetuosa y personal, pero el árbitro se equivocó mucho. Ya nos había tocado eso. Lamentablemente, no hemos tenido suerte con los árbitros que nos han designado. Había un criterio de un lado y otro para el otro", puntualizó el director técnico. Casualmente, Once Caldas, ahora, es octavo con 27 unidades.

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