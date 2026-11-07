¿Cuántos goles le faltan a Dayro Moreno para llegar a los 400 en su carrera?

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia. Después de haberse convertido en el máximo goleador en la del fútbol colombiano y también en el fútbol nacional con más tantos, quiere ampliar su leyenda. Frente a Águilas Doradas, infló las redes y le dio la victoria 1-0 a Once Caldas, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

De esa manera, se acerca al registro de los 400 goles en su carrera. Sin embargo, las cuentas no están tan claras. Según Álvaro Hincapie, especialista en estadísticas, el delantero del 'blanco blanco' está a 10 goles de dicha cifra, haciendo la siguiente salvedad en un video que publicó en sus redes sociales oficiales sobre este tema.

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"Dayro Moreno llegó a 390 anotaciones en 922 partidos jugados profesionalmente. Aquí, no se incluyen los goles con equipos reservas, con los que marcó cuatro tantos. Por ejemplo, Lionel Messi lo hizo en Barcelona en la reserva y Kylian Mbappé también con otro equipo, pero no se los cuentan, entonces, de esa manera, se debe aplicar acá", sentenció.

🇨🇴 Sólo 10 anotaciones separan a Dayro Moreno para convertirse en el primer jugador colombiano con 400 goles en toda la historia del fútbol profesional mundial.



Dayro Moreno frente a Águilas Doradas alcanzó 390 GOLES OFICIALES PROFESIONALES.



183 goles con Once Caldas suma Dayro pic.twitter.com/HqTZ6Tv3HD — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) November 8, 2026

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Pero Dayro Moreno, en una zona mixta posterior al partido frente a Millonarios, disputado el 20 de octubre, en El Campín, dijo que le faltaban solo nueve goles para los 400. Así las cosas, con este tanto a Águilas, está a ocho de los 400, según el futbolista. Lo cierto es que, de conseguirlo, será el primer jugador colombiano en alcanzar esa cifra.



Rueda de prensa de Dayro Moreno, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

¿Para qué está este Once Caldas, con vida en Liga y Copa BetPlay?

"Este equipo está para grandes cosas. El trabajo que se viene haciendo es importante, en compañía de este cuerpo técnico. Se viene Nacional que es un rival complicado, tanto por Liga como Copa, serán finales. Eso sí, el equipo, en casa, siempre se ha hecho respetar. Seguiremos trabajando. Lo que pasó, quedó atrás. Es momento de enfocarse en lo que se viene. Nunca hemos bajado los brazos y soñamos en grande".

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¿Ha estudiado a Jorge Soto porque ya es el segundo gol de tiro libre que le anota?

"Él siempre se me queda parado en su palo, cuando voy a patear. En el gol que le hice, cuando él estaba en América, fue lo mismo. Esta vez, decidí, cuando puso los cuatro hombres, que iba a rematar por la mitad muy duro. La medí y por encima no me daba. Pensé, intenté por la mitad, se dio y conseguimos los tres puntos, gracias a Dios".

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Once Caldas

¿Cómo vivió ese gol y la celebración del final?

"Siempre hablamos, el cuerpo técnico, directivos y jugadores, que estamos agradecidos con la afición. El estadio estaba lindo, nos acompañan, apoyan y se vivió con euforia. Por eso, cuando hice el gol, fui y lo celebré con ellos. Fue un gol importante, para sumar puntos, seguir en carrera y soñar con la clasificación. Me nace compartir con la gente y siempre que pueda, voy a festejar con ellos, abrazados y todo".

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¿Qué se siente que haya un penalti a favor y usted en el banco esperando?

"Todos trabajamos para ello y el que lo asuma, lo va a hacer bien. Depende de la confianza y ya. Pero no es más. Desafortunadamente, esta vez no entró, pero eso le pasa a cualquiera".

Anotó, se quitó la camiseta y enloqueció en el festejo...

"Hace rato no sentía un gol tanto, con esas ganas y con el corazón. Somos una familia muy linda y pueden ver como todo el equipo se abrazó, lo gritamos y es que construimos un buen grupo, demasiado sano. Les agradezco que me hayan cantado el 'Dayro, goleador'. Se viene cosas buenas".

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¿Cómo llevar al grupo a las finales de Liga y Copa?

"Vamos paso a paso. Ganamos un partido, pero ya se olvida y pensamos en el otro. Hay que seguir con ese mismo orden, cabeza fría y humildad. Seguiremos trabajando con responsabilidad. Las cosas nos salen así porque todos vamos para el mismo lado".