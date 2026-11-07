"Les incomoda que Águilas Doradas esté peleando con equipos grandes; el árbitro se equivocó"

Este sábado 7 de noviembre, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 y en el estadio Palogrande, se llevó a cabo un partido de rivales directos. Once Caldas y Águilas Doradas, que están en la lucha por hacerse con un cupo en cuadrangulares, se vieron las caras. Por eso, quien ganara iba a dar un paso importante.

Finalmente, la balanza se inclinó para el 'blanco blanco', gracias a Dayro Moreno, quien anotó de tiro libre, al minuto 90+4'. Así las cosas, saltó hasta el octavo puesto, con 27 puntos y +4 en la diferencia, mientras que el equipo de Flavio Robatto quedó con 25 unidades y de noveno, con +1.

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Justamente, el entrenador de Águilas Doradas habló en rueda de prensa, analizando lo que se vio en el terreno de juego y, de paso, criticó la actuación arbitral, en cabeza de Jhon Ospina. Al de Quindió, lo acompañaron Alexander Guzmán, Arbis Acosta, Jeferson Ruiz, Nicolás Rodríguez e Iván Ballesta.

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¿Cuál es el análisis del juego?

"En el segundo tiempo, tuvimos un bache, pero no porque quisiéramos meternos atrás, sino porque el rival empezó bien. No supimos hacer lo que nos gusta que es salir jugando y encontrar las oportunidades. Tras ese bache, el equipo se reencontró, saliendo más rápido y que el rival estaba muy adelante. Tuvimos el gol en dos ocasiones, pero no convertimos, al igual que el oponente".



Águilas Doradas en el partido contra Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

¿Qué decir del arbitraje?

"Imagino que es incómodo que Águilas Doradas esté peleando contra equipos grandes. Es una opinión, respetuosa y personal, pero el árbitro se equivocó mucho. Ya nos había tocado eso. Lamentablemente, no hemos tenido suerte con los árbitros que nos han designado. Había un criterio de un lado y otro para el otro. Evidentemente, no se tuvo suerte con el arbitraje. Igual, seguimos con vida".

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¿Se estaban conformando con el empate?

"No fuimos conformistas porque los cambios que hicimos fueron ofensivos y tampoco cambiamos nuestro esquema para defendernos. El partido se tornó de ida y vuelta, pero se perdonó. Ahora, el gol del rival nos sorprendió porque fue al final y quedaba poco tiempo para reaccionar. Con este grupo estoy conforme, muy tranquilo, satisfecho y sale a ganar en todas las canchas, dejando todo".

¿Por qué cree que el árbitro actuó así con ustedes?

"Sería bueno que los periodistas también evalúen la actuación del árbitro, ya mi opinión no es tan relevante ni importante. Prefiero dejarlo hasta ahí y ya".