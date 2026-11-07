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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre América y Cali de Liga BetPlay II-2026?

¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre América y Cali de Liga BetPlay II-2026?

Cuando faltaba poco para que rodara la pelota en el estadio Pascual Guerrero, casa del América de Cali, por la fecha 18 del primer semestre, se tomó esta decisión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
América de Cali.

Lo que pintaba para ser una fiesta desde el inicio, al tratarse de uno de los clásicos del fútbol colombiano, entre América de Cali y Deportivo Cali, no arrancó como se esperaba. Y es que la lluvia hizo estragos en el estadio Pascual Guerrero, hasta el punto de que Dimayor tomó la decisión de correr la hora del juego.

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En un inicio estaba programado para las 8:15 de la noche (hora de Colombia), pero debido al torrencial aguacero, que generó grandes charcos en el campo de juego, se decidió que el balón rodara a las 8:45 p.m. Razón por la que los miles hinchas que colmaron las gradas no tuvieron más remedio que esperar.

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De igual manera, los jugadores y cuerpo técnico fueron notificados con tiempo para que se organizaran de acuerdo a lo que les convenía. Por eso, los equipos no saltaron a la cancha a calentar, cuando lo tenían previsto, sino que aguardaron en sus respectivos camerinos, mientras que el clima mejoraba.

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Cabe recordar que este encuentro de equipos vallecaucanos es válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Justamente, dicha jornada empezó el pasado viernes 6 de noviembre, con el triunfo 2-1 de Boyacá Chicó sobre Internacional de Bogotá y la goleada 0-3 de Independiente Medellín contra Fortaleza.

América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa

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Posteriormente, la acción continuó este sábado 8 de noviembre, con la victoria, sobre la hora, con gol de Dayro Moreno, de Once Caldas por 1-0 frente a Águilas Doradas. Por último, en el estadio Atanasio Girardot, se llevó a cabo un partidazo, donde Atlético Nacional se impuso por 4-3 a Deportivo Pereira.

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