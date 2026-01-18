Síguenos en:
Luis Fernando Muriel cumplió su sueño; debutó con Junior en la Liga BetPlay I-2026

Luis Fernando Muriel cumplió su sueño; debutó con Junior en la Liga BetPlay I-2026

El 18 de enero del 2026 será una fecha especial y recordada para Luis Fernando Muriel y los hinchas del Junior, porque el delantero pisó el Metropolitano con los colores del 'rojiblanco'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Luis Fernando Muriel hizo su debut con Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel hizo su debut con Junior de Barranquilla.
