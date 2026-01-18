Luis Fernando Muriel cumplió su sueño; debutó con Junior en la Liga BetPlay I-2026

Y llegó el día en que Luis Fernando Muriel tuvo su debut con el Junior de Barranquilla. El 18 de enero del 2026 será una fecha especial y recordada para el oriundo de Santo Tomás (Atlántico) y los hinchas del 'tiburón' porque el experimentado delantero pisó la cancha del estadio Metropolitano con los colores del 'rojiblanco'.

El estreno de Muriel Fruto con el elenco de la 'Arenosa' fue frente al Deportes Tolima, equipo que le plantó cara a los dirigidos por Alfredo Arias. El atacante, de 34 años, comenzó el compromiso de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026 en el banco de suplentes, pero los dueños de casa, al verse abajo en el marcador finalizando la primera parte, tuvieron que mover el banco.

Así las cosas, Luis Fernando entró de cambio para el complemento. Los hinchas del Junior no ocultaron su alegría en las gradas al verlo en la zona de la cambio e inmediatamente se escucharon los aplausos en el escenario deportivo de la capital del Atlántico.

Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Junior.

El exjugador del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) ingresó en lugar de Teófilo Gutiérrez, otra de las estrellas del plantel del Junior de Barranquilla. Con el número '10' a su espalda, Muriel se vio muy enfocado en su entrada al gramado de juego, se persignó, y al llegar a la zona de saque, saludó a un jugador del Tolima.



El árbitro de la contienda, Alejandro Moncada, pitó el inicio del segundo tiempo en el Metropolitano, y con ello, comenzó la historia de Muriel en el Junior de Barranquilla, que para este 2026 no sólo defiende el título de la Liga sino que tiene participación a nivel internacional: competirá en la Copa Libertadores de América.

Publicidad

Hay que indicar que el experimentado atacante tomasino sólo había tenido participación en nuestro fútbol con el Deportivo Cali entre 2009 y 2010 para luego partir hacia el 'viejo continente'.