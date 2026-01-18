Fuerte choque de cabezas en Junior vs. Tolima: preocupó a todos en el Metropolitano

Junior de Barranquilla recibió este domingo al Deportes Tolima en comppromiso válido por la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El duelo en el estadio Metropolitano se vio marcado en la primera parte por los dos goles del 'pijao' y un fuerte de choque de cabezas que preocupó a todos.

Tras un tiro de esquina cobrado por Teófilo Gutiérrez, la pelota fue al área, y en ese intento por quedarse con la misma, Jean Pestaña - quien acababa de ingresar al gramado de juego del 'Coloso de la Ciudadela - se encontró con Ánderson Angulo y los dos terminan en el suelo. Hubo un fuerte golpe de cabezas, siendo el más afectado es el hombre del cuadro 'tiburón'. Todo esto pasó a la altura del minuto 22.

Inmediatamente, los dos futbolistas recibieron atención médica, ante las miradas atentas de sus compañeros. Pestaña terminó con un corte en el rostro. Para fortuna tanto de Tolima como del 'rojiblanco', ambos jugadores continuaron en la contineda.



Acá la jugada que preocupó a todos en el Metropolitano:

¡Fuerte golpe de cabezas y el partido se detiene! #LALIGAxIWN 🦈🔥🟤🟡 pic.twitter.com/LhM45oHbv9 — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026