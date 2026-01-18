Síguenos en:
Fuerte choque de cabezas en Junior vs. Tolima: preocupó a todos en el Metropolitano

Fuerte choque de cabezas en Junior vs. Tolima: preocupó a todos en el Metropolitano

Jean Pestaña y Ánderson Angulo fueron los jugadores que terminaron afectados y recibiendo atención médica, en partido de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Fuerte choque de cabezas en Junior vs. Tolima por Liga BetPlay I-2026.
Fuerte choque de cabezas en Junior vs. Tolima por Liga BetPlay I-2026
Foto captura de pantalla de video

