"Junior tiene la obligación de ir por la Copa Libertadores; vamos a buscarlo todo"

Luis Fernando Muriel, quien es el hombre sensación del fútbol colombiano en este mercado por su fichaje al Junior; ahora habló referente a lo que fue la toma de decisión y la ilusión que le genera vestir los colores del cuadro ‘tiburón’.

Y es que, el atacante de 34 años, quien charló con ‘ESPN’; analizó lo que han sido estos primeros días en el conjunto ‘currambero’, además de contra sus expectativas tanto para Liga y Copa Libertadores.

“Ahora siento alegría; cuando uno nace acá, sea aquí en Barranquilla o en los pueblos aledaños, uno prácticamente nace con la camiseta del Junior puesta y es muy difícil después, aunque insistan circunstancias, que ese sentimiento se borre. Desde que tengo uso de razón, mi papá se las ingeniaba para llevarnos al estadio, especialmente a mí que era el que jugaba fútbol, el que estaba siempre con el tema del fútbol más presente. Es crecer correteando a Valenciano o 'Pachequito' en la cancha del Hipódromo, para que me firmaran el balón que me regalaba el niño Dios”, indicó de entrada Luis Fernando Muriel, dejando claras las razones del porqué se decantó por el ‘tiburón’ en este mercado.

Y es que, aunque en el pasado no pudo cumplir su sueño de jugar con la camiseta del ‘rojiblanco’; ahora, el goleador tiene la ilusión de estar a la altura de este nuevo reto: “Eran todas esas cosas que vas viviendo en una niñez, que vas creciendo con un sentimiento; seguramente que en el momento sentí mucha frustración, mucha tristeza, sentí que se me estaba cancelando el sueño mío de querer ser jugador profesional y ser jugador del Junior de Barranquilla”.



“Sin embargo, Dios me dio la oportunidad de rehacerme futbolísticamente, primero en esa etapa con la escuela Barranquillera y gracias al Deportivo Cali que es parte fundamental de todo esto. Ahora, viendo a Teófilo, viendo a Bacca, que son buenos jugadores y también hinchas que sienten esta camiseta como ninguna; el hecho de sentir esta camiseta, tanto como la sentimos nosotros, sí nos permite en el campo dar ese poquito de más que hace falta”, agregó Luis Fernando Muriel.

¿Para cuándo estará físicamente al cien por ciento?

“Yo creería que en dos o tres semanas más ya voy a estar en un nivel bastante bueno para ya competir. Esta semana, la que viene, vamos a tener un poco más de días en la semana para trabajar y seguramente que me van a ayudar muchísimo”.

¿Cuál es el objetivo de Junior en Copa Libertadores?

“Para mí la Copa Libertadores representa mucho. Es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar esta copa tan prestigiosa. Para el junior, seguramente también representa muchísimo; nosotros, como equipo campeón, tenemos la obligación de ir a buscarlo, de ir a buscar todo. Cuando uno se pone esta camiseta, lo siente de una vez, la exigencia es máxima en todos los torneos, en todo lo que uno pueda participar. Entonces, seguramente acá vamos a ir a buscarlo todo. Seguramente también sabemos lo complicado que es esta Libertadores, con los equipos brasileños tan bien posicionados económicamente, los equipos argentinos, que siempre son equipos que pelean hasta el final y que tienen también muy buenas nóminas”.

¿Para qué está este Junior?

“Nosotros tenemos un gran equipo, creo que llegué al Junior en uno de los mejores momentos, porque de verdad que cuando entro a ese vestuario, veo los nombres, veo los recambios, miro al lado del banco y sale uno y entra otro igual o mejor que el que estaba jugando, Entonces, es motivador”.