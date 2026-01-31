Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Junior tiene la obligación de ir por la Copa Libertadores; vamos a buscarlo todo"

"Junior tiene la obligación de ir por la Copa Libertadores; vamos a buscarlo todo"

El delantero 'tiburón' habló de lo que será la experiencia en el certamen continental, en donde "Junior va a ir en busca de todo". ¡Le tiene fe al equipo!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Junior de Barranquilla, campeón de Liga BetPlay ll-2025
Junior de Barranquilla, campeón de Liga BetPlay ll-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad