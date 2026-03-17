Marruecos, declarado campeón de la Copa África; Senegal, descalificada y le quitaron el título

La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025 (“el Partido”), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

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