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Gol Caracol  / Marruecos, declarado campeón de la Copa África; Senegal, descalificada y le quitaron el título

Marruecos, declarado campeón de la Copa África; Senegal, descalificada y le quitaron el título

La Confederación Africana de Fútbol tomó una decisión que ha causado revuelo, luego de darle el campeonato a Marruecos, pese a que Senegal habí ganado el juego.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Marruecos, declarado campeón de la Copa África, pese a que Senegal había ganado el partido
Marruecos, declarado campeón de la Copa África, pese a que Senegal había ganado el partido
AFP

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