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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez, siempre al límite con Sporting y en Champions, es fuego en todo lo que hace"

"Luis Javier Suárez, siempre al límite con Sporting y en Champions, es fuego en todo lo que hace"

El colombiano Luis Javier Suárez fue figura en la victoria del Sporting de Lisboa 5-0 sobre Bodo Glimt, tras anotar gol y dar una asistencia. La prensa portuguesa se rindió ante su gran nivel en Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt.
Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt.
Getty Images.

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