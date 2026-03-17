"Luis Javier Suárez, siempre al límite con Sporting y en Champions, es fuego en todo lo que hace"

Sporting de Lisboa firmó una de esas noches que quedan marcadas en la memoria europea. Tras caer 3-0 en la ida ante el Bodo/Glimt, el equipo portugués respondió con autoridad en casa, goleó 5-0 y selló una remontada épica que lo mete en los cuartos de final de la Liga de Campeones. En medio de ese vendaval, el nombre de Luis Javier Suárez volvió a aparecer como sinónimo de intensidad, carácter y determinación.

Desde el inicio, el conjunto lisboeta mostró una versión muy distinta: presión alta, ritmo constante y una clara intención de revertir la serie. En ese contexto, el delantero colombiano fue protagonista desde temprano. Su movilidad, su insistencia en el área y su capacidad para generar peligro marcaron el pulso ofensivo del equipo, incluso antes de que llegaran los goles.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League AFP

Aunque el arquero rival evitó en varias ocasiones la caída de su arco en el primer tiempo, Sporting no bajó la intensidad. El premio llegó con el primer tanto que reavivó la ilusión. A partir de ahí, el equipo creció y Suárez comenzó a incidir también desde la creación. Fue suyo el pase que terminó en el segundo gol, una acción que evidenció su lectura de juego y su capacidad para aparecer en momentos clave.



Pero su noche no estaría completa sin el gol. Cuando la eliminatoria exigía precisión absoluta, asumió la responsabilidad desde el punto penal y no falló, igualando la serie y desatando la euforia en el estadio. A partir de ese momento, el impulso emocional fue todo para los ‘leones’, que terminaron imponiendo condiciones también en la prórroga.

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Más allá de los números, lo de Suárez es una cuestión de actitud. Juega cada balón como si fuera el último, presiona, lucha y se entrega hasta el límite físico. Su desgaste fue evidente al final del encuentro, reflejo de un futbolista que no negocia el esfuerzo en ninguna jugada.

Su rendimiento no pasó desapercibido en la prensa portuguesa. El diario A Bola lo calificó con 8 puntos, una de las notas más altas del partido y destacó su impacto total en el juego: “Sí, ahora es oficial: 33 goles en la temporada, el mejor registro de la carrera del colombiano. Otro gol, de penalti, y una asistencia para el gol de Pedro Gonçalves. Encarnó la actitud de todo un equipo, sin límites… Él, que es fuego en todas sus acciones…”.